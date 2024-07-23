Kuğulu Park\'ta Hayvanları Koruma Kanunu protestosu

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Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi protesto için soluğu meydanlarda aldı

HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ederken, Kuğulu Park'ta yasa protesto ediliyor.

Günlerdir Türkiye kamuoyunun gündemini meşgul eden Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ettiği saatlerde, Kuğulu Park'ta bir araya gelen yaşam hakkı savunucuları yasayı protesto ediyor.

Türkiye'nin birçok noktasından Kuğulu Park'a gelerek yasasının geri çekilmesini talep eden yurttaşlar alkışlar ve sloganlarla sesini duyurmaya çalışıyor. Yaşam İçin Yaşa İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi üyelerinin yanı sıra pankartını alan yurttaşlar da Kuğulu Park'a gelmeye devam ediyor.

Protestolarda Kur-an'ı Kerim'den ayetler de yer aldı

Eyleme bireysel olarak katılan yurttaşlar açtıkları pankartla Kur'an-ı Kerim'den ayetleri hatırlattı. Kur'an-ı Kerim'de hayvanlara ümmet olarak yer verildiği belirtilen pankartta Hz. Muhammed'in hayvanlara kötü davranmanın insanı cehenneme götüreceğini bildiren ifadesi de yer aldı.

"Çek, çek, yasayı çek"

Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine yurttaşlar Kuğulu Park'ta, "Çek, çek, yasayı çek" sloganlarıyla TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye devam edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.