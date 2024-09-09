Manisa'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı

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Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı ve aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.09.2024 18:50
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MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne ilerleyen Albız Körhan (50) yönetimindeki 42 AES 59 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu takla atıp, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Otomobil sürücüsü Albız ile yanındaki eşi Hamide (48), çocukları Özge (25), Sevgi (18) ve Muhammet Hüseyin Körhan (11) araçta sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan aileyi kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevre ilçelerden gelen sağlık ekiplerinin de desteğiyle Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri devam eden yaralılardan durumu ağır olan Sevgi Körhan, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da Takla Atan Araçta 5 Yaralı
Kaynak: DHA

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