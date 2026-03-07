Kule Vinç Operatörlüğünden Otobüs Şoförlüğüne: Eshot'ta Kadınlar Direksiyon Başında

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'ta görev yapan iki kadın şoför, farklı yaşam öyküleriyle dikkati çekiyor. Dördüz çocuk annesi Zerrin Tuncay Karadavut ile kule vinç operatörlüğünden direksiyon başına geçen Melek Çakar, azimleriyle kadınların her meslekte var olabileceğini gösteriyor.

Manisa'nın bir köyünde doğup büyüyen 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, direksiyonla küçük yaşlarda tanıştığını anlatarak, "Henüz 9 yaşındayken traktör kullanmayı öğrendim. Babamın arabasını çok severdim, gizli gizli kullanırdım. Amcamın kamyonunu da kullandım. Aslında çocukluğumdan beri bu mesleğe gönül vermiştim" dedi.

"Direksiyon başına geçtiğimde çocuklarım daha üç yaşındaydı"

ESHOT'ta göreve başlamadan önce özel sektörde çalışan Karadavut, dördüz çocuklarını dünyaya getirdikten sonra bir süre çalışma hayatına ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Karadavut, geçimini sağlamak için bir dönem seyyar köfte ekmek işi yaptığını anlattı. Karadavut, ESHOT'a başvuru sürecini ise "Mahalleden bir tanıdığımız ESHOT'ta şoför alımı olduğunu söyledi. Başvurdum. 4 ay sonra kabul edildiğimi öğrendim. Eğitimlere katıldım ve ardından otobüs şoförü olarak göreve başladım. Direksiyon başına geçtiğimde çocuklarım daha üç yaşındaydı" sözleriyle anlattı. Karadavut, "Çocuklarıma 'Kadınlar yapamaz' algısını kıracak bir yaşam mücadelesi bırakmak istiyorum. Kadınlar çok şey yapabilir. Hayatım boyunca hiç 'ben yapamam' demedim. Zor olur ama yaparım dedim. Hayal ettiğim birçok şeyi gerçekleştirdim. Dimdik ayakta durdum." diye konuştu.

"İşe girdiğimi 50 metre yükseklikte kule vinçte öğrendim"

Şoför olarak çalışmadan önce vinç operatörlüğü yapan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Melek Çakar ise ESHOT Genel Müdürlüğü'ne şoförlük başvuru sürecini şöyle anlattı:

"Başvuru yaptıktan sonra 6 ay bekledim. Artık umudumu kesmiştim. Adıyaman'daydım ve kule vinç kullanıyordum. Yaklaşık 50 metrenin üzerindeyken ESHOT'tan aradılar. Başvurumu değerlendirdiklerini ve beni beklediklerini söylediler. O kadar sevindim ki… O an 'Allah'ım sana bu kadar yakın olmamı mı bekliyordun' dedim"

Bir dönem yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamadığını, kadınlarda bu sınırın yükseltilmesi sonrası yeniden iş talebinde bulunduğunu aktaran Çakar, kadınlara, "Ben bu işi istiyordum ve bunun için uğraştım. Kadınlar 'Ben yapabilirim' diyorsa gerçekten yapıyor. Bizimle yola çıkıp kazanamayan arkadaşlarıma da sesleniyorum; pes etmeyin. Gücünüzün farkında olun ve tekrar başvurun" ifadelerini kullandı.

"Birçok insanın canı bize emanet"

18 metre uzunluğundaki körüklü araçları da kullandıklarını belirten Çakar, mesleğin sorumluluğuna dikkati çekerek, "Gerçekten zor bir meslek. Bütün gün trafikteyiz. Birçok insanın canı bize emanet. Ani bir durumda frene bastığımızda bile kimsenin burnu kanamasın diye büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yolcularımızdan ve diğer sürücülerden de bu stresin farkında olmalarını ve bize destek olmalarını istiyoruz" dedi.

Zaman zaman incitici yaklaşımlarla karşılaştıklarını aktaran Çakar, "Eğer bu koltuktaysam, demek ki bu işi başarabiliyorum. Bu direksiyona oturabilmek için ciddi eğitimlerden geçtik. Özveriyle ve dikkatle görevimizi yapıyoruz" diye konuştu. Çocuklarının da yaptığı işten gurur duyduğunu belirterek, "Onları sevdikleri meslekleri seçmeleri için cesaretlendiriyorum. İnsanın severek yaptığı işten aldığı verim çok başka. Ben direksiyonda olmaktan mutluyum" diye konuştu.

Türkiye'de en fazla kadın şoför İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artıran ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren politikalarıyla Türkiye'de en fazla kadın şoför istihdam eden kamu kurumu olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda ESHOT 300'e yakın kadın şoför ile Avrupa'nın ve dünyanın da sayılı belediyeleri arasında yer alıyor.