Kule Vinç Operatörlüğünden Otobüs Şoförlüğüne: Eshot'ta Kadınlar Direksiyon Başında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kule Vinç Operatörlüğünden Otobüs Şoförlüğüne: Eshot'ta Kadınlar Direksiyon Başında

07.03.2026 12:38  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’ta görev yapan iki kadın şoför, farklı yaşam öyküleriyle dikkati çekiyor. Dördüz çocuk annesi Zerrin Tuncay Karadavut ile kule vinç operatörlüğünden direksiyon başına geçen Melek Çakar, azimleriyle kadınların her meslekte var olabileceğini gösteriyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'ta görev yapan iki kadın şoför, farklı yaşam öyküleriyle dikkati çekiyor. Dördüz çocuk annesi Zerrin Tuncay Karadavut ile kule vinç operatörlüğünden direksiyon başına geçen Melek Çakar, azimleriyle kadınların her meslekte var olabileceğini gösteriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Zerrin Tuncay Karadavut ve Melek Çakar, farklı yaşam öyküleriyle kadınların her meslekte yer alabileceğini gösteriyor. Dördüz çocuk annesi Karadavut ile kule vinç operatörlüğünden otobüs direksiyonuna geçen Çakar, azimleriyle dikkati çekiyor. ESHOT, yaklaşık 300 kadın şoförle Türkiye'de en fazla kadın şoför istihdam eden kamu kurumu olma özelliğini taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamını artıran projeleri devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Zerrin Tuncay Karadavut ve Melek Çakar, otobüs şoförlüğü mesleğine nasıl başladıklarını anlattı.

Manisa'nın bir köyünde doğup büyüyen 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, direksiyonla küçük yaşlarda tanıştığını anlatarak, "Henüz 9 yaşındayken traktör kullanmayı öğrendim. Babamın arabasını çok severdim, gizli gizli kullanırdım. Amcamın kamyonunu da kullandım. Aslında çocukluğumdan beri bu mesleğe gönül vermiştim" dedi.

"Direksiyon başına geçtiğimde çocuklarım daha üç yaşındaydı"

ESHOT'ta göreve başlamadan önce özel sektörde çalışan Karadavut, dördüz çocuklarını dünyaya getirdikten sonra bir süre çalışma hayatına ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Karadavut, geçimini sağlamak için bir dönem seyyar köfte ekmek işi yaptığını anlattı. Karadavut, ESHOT'a başvuru sürecini ise "Mahalleden bir tanıdığımız ESHOT'ta şoför alımı olduğunu söyledi. Başvurdum. 4 ay sonra kabul edildiğimi öğrendim. Eğitimlere katıldım ve ardından otobüs şoförü olarak göreve başladım. Direksiyon başına geçtiğimde çocuklarım daha üç yaşındaydı" sözleriyle anlattı. Karadavut, "Çocuklarıma 'Kadınlar yapamaz' algısını kıracak bir yaşam mücadelesi bırakmak istiyorum. Kadınlar çok şey yapabilir. Hayatım boyunca hiç 'ben yapamam' demedim. Zor olur ama yaparım dedim. Hayal ettiğim birçok şeyi gerçekleştirdim. Dimdik ayakta durdum." diye konuştu.

"İşe girdiğimi 50 metre yükseklikte kule vinçte öğrendim"

Şoför olarak çalışmadan önce vinç operatörlüğü yapan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Melek Çakar ise ESHOT Genel Müdürlüğü'ne şoförlük başvuru sürecini şöyle anlattı:

"Başvuru yaptıktan sonra 6 ay bekledim. Artık umudumu kesmiştim. Adıyaman'daydım ve kule vinç kullanıyordum. Yaklaşık 50 metrenin üzerindeyken ESHOT'tan aradılar. Başvurumu değerlendirdiklerini ve beni beklediklerini söylediler. O kadar sevindim ki… O an 'Allah'ım sana bu kadar yakın olmamı mı bekliyordun' dedim"

Bir dönem yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamadığını, kadınlarda bu sınırın yükseltilmesi sonrası yeniden iş talebinde bulunduğunu aktaran Çakar, kadınlara, "Ben bu işi istiyordum ve bunun için uğraştım. Kadınlar 'Ben yapabilirim' diyorsa gerçekten yapıyor. Bizimle yola çıkıp kazanamayan arkadaşlarıma da sesleniyorum; pes etmeyin. Gücünüzün farkında olun ve tekrar başvurun" ifadelerini kullandı.

"Birçok insanın canı bize emanet"

18 metre uzunluğundaki körüklü araçları da kullandıklarını belirten Çakar, mesleğin sorumluluğuna dikkati çekerek, "Gerçekten zor bir meslek. Bütün gün trafikteyiz. Birçok insanın canı bize emanet. Ani bir durumda frene bastığımızda bile kimsenin burnu kanamasın diye büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yolcularımızdan ve diğer sürücülerden de bu stresin farkında olmalarını ve bize destek olmalarını istiyoruz" dedi.

Zaman zaman incitici yaklaşımlarla karşılaştıklarını aktaran Çakar, "Eğer bu koltuktaysam, demek ki bu işi başarabiliyorum. Bu direksiyona oturabilmek için ciddi eğitimlerden geçtik. Özveriyle ve dikkatle görevimizi yapıyoruz" diye konuştu. Çocuklarının da yaptığı işten gurur duyduğunu belirterek, "Onları sevdikleri meslekleri seçmeleri için cesaretlendiriyorum. İnsanın severek yaptığı işten aldığı verim çok başka. Ben direksiyonda olmaktan mutluyum" diye konuştu.

Türkiye'de en fazla kadın şoför İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artıran ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren politikalarıyla Türkiye'de en fazla kadın şoför istihdam eden kamu kurumu olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda ESHOT 300'e yakın kadın şoför ile Avrupa'nın ve dünyanın da sayılı belediyeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ulaşım, Güncel, Çocuk, Eshot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kule Vinç Operatörlüğünden Otobüs Şoförlüğüne: Eshot'ta Kadınlar Direksiyon Başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Giden gidene Bu takıma da hoca dayanmıyor Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor
400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek 400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:30:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kule Vinç Operatörlüğünden Otobüs Şoförlüğüne: Eshot'ta Kadınlar Direksiyon Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.