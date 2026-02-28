Külliye'de Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Külliye'de Ramazan Coşkusu

Külliye\'de Ramazan Coşkusu
28.02.2026 17:07
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri aile ve çocukların katılımıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, onuncu gününde aile ve çocukların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Ramazan boyunca sürecek program kapsamında kitap fuarı, sergi alanları, bilim ve deneyim stantları ile geleneksel sanat atölyeleri bugün de ziyaretçileri ağırladı.

Çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı.

Aileleriyle program alanını gezen çocuklar, hem dijital içerik alanlarında hem de el sanatları stantlarında vakit geçirdi.

"Bilimle, uzayla, kara delikle alakalı acayip şeyler öğrendim"

Etkinlik alanına hafta sonunu değerlendirmek için geldiğini ve iyi geçtiğini belirten Ahmet Taha Uza, "Buna vesile olan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederim. Alt katta helikopter sistemi, dron, İHA'ları denedik, çok eğlenceliydi. İyi geçti hafta sonum, iyi ki buraya gelmişim." dedi.

Çeşitli aktivitelere katıldığını söyleyen Zeynep Naz Temiz de "Çok eğlenceliydi. Bilimle uzayla, kara delikle alakalı acayip şeyler öğrendim. Daha önce detaylı görememiştim, şimdi daha güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerini sosyal medyadan görmesi üzerine yeğenleri ve çocuklarıyla gezmeye geldiğini söyleyen Eda Kurt da "Okullar tatil olunca 'Beraberce gelelim.' dedik. Çok eğlenceli aktiviteler var. Çok geniş bir alan, bir yerde sıra varsa diğer tarafta çocuklar o aktivitelere katılabiliyor. Çok güzel hediyeler aldılar. Mutlu bir gündü, çocuklarla beraber güzel geçti." diye konuştu."

Çocuklardan jandarma stantlarına yoğun ilgi

Jandarma Genel Komutanlığı da "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında bazı jandarma birimlerini tanıtan stantlar kurdu.

Stantlara ilişkin bilgi veren Jandarma Pilot Teğmen Seda Daştemir, stantlarının özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Daştemir, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Komutanlığına ilişkin bilgi verdi.

Komutanlığın ilk Havacılık Birliği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birliklerinin havacılık desteği sağlamak maksadıyla 1968'de Diyarbakır'da "Hafif Helikopter Bölüğü" ismi altında kurulduğunu anlatan Daştemir, şu bilgileri paylaştı:

"1979'da Güvercinlik'te Jandarma Hava Grup Komutanlığı, 1993'te Van Jandarma Filo Komutanlığı ve emniyet, asayiş, turizm ve halka yardım faaliyetleri kapsamında, batı bölgesindeki jandarma birliklerinin helikopter ihtiyacını karşılamak maksadıyla da 2003'de Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ve 2025'te Adana Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı kurulmuştur. 2013'te Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığı kurularak Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu uçucu personelin yetiştirilmesine başlanmıştır. 2018'de de tüm jandarma havacılık birlikleri, Jandarma Havacılık Komutanlığı adı altında toplanmıştır. 2021'de havadan keşif, gözetleme ve teröristle mücadele harekatında hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik insansız hava araçları ile icra edilen görevlerin yürütülmesi maksadıyla Havacılık Komutanlığı bünyesinde İHA Komutanlığı teşkil edilmiştir. Halihazırda AB-205 helikopterleri ile pilot ve teknisyen yetiştirilmektedir."

Jandarma havacılık birliklerinin daha önce olduğu gibi bundan sonra da verilecek tüm görevleri özveriyle yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Daştemir, gerek teröristle mücadeleye yönelik icra edilen görevler, gerekse yurdun çeşitli yerlerinde arama, kurtarma, hasta nakli, emniyet, asayiş ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
