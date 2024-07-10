Kültür ve Turizm Bakanı Çorum\'da Ören Yerlerini Gezdi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'da ören yerlerini gezip yetkililerden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılanan Bakan Ersoy, tarihi ören yerlerini gezdi. İlk olarak Hattuşa Kazıevini ziyaret eden Bakan Ersoy, arkeolojik kazıları yürüten ekibin başkanı Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Andreas Schachner'den bilgi aldı, daha sonra da Boğazkale Müzesi'ni gezdi. Müze ziyaretinin ardından ise Bakan Ersoy, Hattuşa Antik Kenti içerisinde yer alan Büyük Tapınak, Aslanlı Kapı Yazılıkaya'yı ziyaret etti. Büyük Tapınak bölgesinde yer alan koyu yeşil renkteki 'Dilek Taşı'na giden Bakan Ersoy ve protokol üyeleri dilek diledi.

Kentin en önemli tarihi mekanlarından Alacahöyük'ü de ziyaret eden Bakan Ersoy, burada bulunan müze ve diğer bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, programını Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye ziyaretleriyle sürdürecek.