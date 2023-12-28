Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay\'da yapılan koruma amaçlı imar planının son aşamaya geldiğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yürütülen "Koruma Amaçlı İmar Planı"nda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile katıldığı Hatay İl Genel Koordinasyon Toplantısı'nın ardından depremde hasar alan ve Bakanlık desteğiyle yeniden faaliyete geçen tescilli yapı Le Reve Otel'i ziyaret etti.

İncelemesinin ardından konuşan Ersoy, tescilli kültür varlıklarının yeniden ihyası, restorasyonu ve rekonstrüksiyonuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ersoy, tarihi ve arkeolojik yapıların yoğun olduğu Antakya'da "Koruma Amaçlı İmar Planı"nın yürütüldüğünü belirterek, "Koruma Amaçlı İmar Planı'nda artık son aşamadayız, 1-2 hafta içerisinde askıya çıkacak hale geliyor. Çok detaylı bir çalışma oldu." dedi.

Deprem bölgesindeki kültür varlıklarının restorasyonu ve yeniden ihyasına ilişkin önemli çalışma başlattıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda destek programını ciddi oranlarda artırdık. Özellikle proje ve uygulama desteği olarak iki bölümden oluşuyor. Proje destekleri konusunda 750 bin liralık destek veriliyor. Yoğunluk fazla olduğu için yeni bir düzenleme daha yaptık. 'Ben destek almayım Bakanlık yapsın' dendiği zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı da projenin tamamını üstlenip tamamlayabiliyor. Uygulama aşamasına gelen projelerde de özellikle özel mülkiyetteki yapılara destek olabilmek için 5 milyon liraya kadar destek programımız var. Eğer bu gastronomi veya otel yapısıysa 12,5 milyon liraya, cami veya kilise gibi ibadethaneyse orada da 30 milyon liraya varan destekler söz konusu."

Ersoy, destek programına ilk başvurulardan biri olan Le Reve Otel'de uygulamanın başarıyla yürütüldüğünü, işletmenin hızlı şekilde tekrar hizmete girdiğini anlattı.

"Bir plan dahilinde tekrar şehri ayağa kaldırmış olacağız"

Antakya'nın, kültürel, tarihi ve arkeolojik değeri yüksek kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Antakya'nın özellikle kültür ve sanat hareketliliğiyle bununla beraber turizm hareketliliğiyle tekrar canlanacağını ve ekonomik aktivitelerin tekrar eskisi gibi olacağını düşünüyoruz. Koruma İmar Planı ile yeniden ihyalar gerçekleştikten sonra şehir tekrar ayağa kalktığı zaman bence bölgenin en örnek, dünyanın da sayılı şehirlerinden biri olacak. Çünkü bir plan dahilinde tekrar şehri ayağa kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmaları

Ersoy, Bakanlık bünyesinde restorasyonu gerçekleştirilen önemli yapılara değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biri Antakya Kent Müzesi, ikincisi Arkeoloji Müzesi. Bu iki yapıyla ilgili ihale çalışmaları tamamlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları hızlı şekilde başladı. Bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu bölgede çok fazla yapısı var. Bunların 43'ünün şu anda ihale süreçleri tamamlandı, restorasyon ve rekonstrüksiyonla ilgili çalışmalar başladı. Yine 18 yapının projeleri hazırlandı ve şu anda ihale süreçleri devam ediyor. Onların da bir hafta içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. 12 projenin de ihaleye hazırlanma aşaması bitti. Ocak içerisinde inşallah ihale süreçlerini tamamlayıp Bakanlığımıza bağlı ve ilişkili kurumların bütün restorasyon çalışmalarını başlatmış olacağız"

Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, 2025 yazına kadar buradaki çalışmaları tamamlayıp müzeyi yeni konseptiyle açmayı hedeflediklerini belirtti.

"Şu ana kadar 344 proje başvurusu oldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, her ay bölgede ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak süreci hızlı şekilde tamamlayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hataylılar ve özellikle Antakyalılar bilsin ki; bugüne kadar nasıl sahip çıkıldıysa bundan sonra da aynı titizlikle konuya sahip çıkacağız. İsteğimiz, vatandaşlarımızın da yeniden ihya konusunda istekli olması. Biz gerekli bütün destekleri veriyoruz. Hatta şu anda ikinci aşamaya geçtik. Biz vatandaşlarımıza ulaşıp 'Niye proje desteğine başvurmadınız?' diyoruz. Şu ana kadar 344 proje başvurusu oldu ama ben 600'ü geçmesini umuyorum. 15 Ocak'a kadar süre var, gerekirse süreyi de uzatırız çok önemli değil. Önemli olan vatandaşlarımız da bu konuda bizim ne kadar istekli ve hızlı olduğumuzu anlasın, projelerini başlatsınlar. Bir şekilde sonunu hep beraber getireceğiz. Birkaç yıl içerisinde Antakya'yı eskisinden çok daha güzel ve Avrupa'nın cazibe noktalarından biri olacak turizm kenti, kültür sanat vahası olarak tekrar hayata hep beraber kazandıracağız."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın eşlik ettiği Bakan Ersoy, sonrasında depremlerde hasar gören ve yıkılan tarihi yapılardan Sarmiye Camisi, Antakya Katolik Kilisesi, Habib-i Neccar Camisi, Kurşunlu Han, Uzun Çarşı ile Ulu Cami ve Şehir Müzesi'nde incelemede bulundu.