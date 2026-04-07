Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Osmaniye\'de konuştu Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin turizmde yakaladığı ivme ve elde ettiği rekorlar Anadolu'nun her köşesindeki şehirlerimizin potansiyelinin doğru politikalarla nasıl değerlendirildiğinin en açık göstergesidir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Türkiye'nin turizmde yakaladığı ivme ve elde ettiği rekorlar Anadolu'nun her köşesindeki şehirlerimizin potansiyelinin doğru politikalarla nasıl değerlendirildiğinin en açık göstergesidir." dedi.

Ersoy, Valiliği ziyaret ederek, burada İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Ersoy, zengin kültürü ve güçlü potansiyeliyle Çukurova'nın göz bebeği Osmaniye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Osmaniye'nin sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda vatanına, milletine bağlı insanlarıyla da ülkenin en kıymetli şehirlerinden olduğunu belirten Ersoy, "Bu topraklar, Cumhur İttifakı'nın önemli yapı taşlarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin memleketidir. Bu yönüyle Osmaniye, milli birlik ve beraberlik ruhunun da simge şehirlerindendir. Bu kıymetli şehrimizin hem kültür varlıklarının korunması hem de turizm potansiyelinin hak ettiği seviyeye ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin dört bir yanında çok önemli projelere imza attıklarını dile getirdi.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talimatını paylaşmak istediğini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Bizlere hep 'Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun, turizm potansiyelini ise hep bir üst çıtaya taşıyın, taşıyın ki turizmden esnafımız da kazansın, ulaştırma, gıda gibi sektörlerde iş yapanlar da iş, AŞ kazansın' der. Konu Osmaniye olunca Sayın Cumhurbaşkanı'mız ayrı bir hassasiyetle davranır. Bu talimat üzerine biz de gereğini her zaman yaptık, yapıyoruz. Kültürel mirasımızı korumak yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda geleceğe güçlü bir kimlik bırakmaktır. Bu anlayışla Osmaniye'deki tüm kültür varlıklarımızı bilimsel yöntemlerle korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin turizmde yakaladığı ivme ve elde ettiği rekorlar Anadolu'nun her köşesindeki şehirlerimizin potansiyelinin doğru politikalarla nasıl değerlendirildiğinin en açık göstergesidir. Osmaniye de bu yükselişten hak ettiği payı almaya devam edecektir."

Ersoy, 2026 fiyatlarıyla toplam 678,8 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirerek, Osmaniye'nin potansiyelini daha görünür hale getirdiklerini ifade etti.

Modern kültür altyapısının güçlendirilmesi adına Osmaniye Cebeli Bereket, Düziçi Karacaoğlan ve Kadirli Aşık Fermani kültür merkezlerini tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını vurgulayan Ersoy, gençleri kültür ve sanatla daha güçlü buluşturmak, bu şehirde üretimi ve kültürel katılımı artırmanın da öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Ersoy, Osmaniye'de kültür merkezlerini sadece etkinlik alanı olarak değil, aynı zamanda birer üretim ve buluşma mekanı olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.

"Osmaniye'nin zenginliklerini 10 farklı dilde dünyaya anlatıyoruz"

Kente yapılan çalışmaları anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Konaklama altyapısında da önemli gelişimler sağladık. 2002'de yalnızca bir işletme belgeli tesis ve 104 yatak kapasitesi varken, bugün 14 tesise ve 978 yatak kapasitesine Osmaniye'de ulaştık. Bu artış, Osmaniye'nin turizmde yükselen bir değer olduğunun en somut göstergesidir. Tanıtım alanında da Osmaniye'yi yalnız bırakmadık. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız aracılığıyla hem yurt içi hem yurt dışında etkin tanıtım çalışmaları yürüttük. Dijital PR projeleri kapsamında gerçekleştirilen influencer ağırlamalarıyla milyonlarca kişiye ulaştık. Sadece 2025'te yapılan iki ayrı projeyle toplam 2 milyon erişim elde ettik. GoTürkiye platformumuzda Osmaniye'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerini 10 farklı dilde dünyaya anlatıyoruz. Ayrıca Osmaniye'nin zengin mutfağı, yerel ürünleri ve özgün lezzetleri de turizm açısından çok önemli değerler taşıyor. Bu alanda da yürüttüğümüz çalışmalarla da şehrimizin gastronomi potansiyelini daha görünür hale getirmeyi planlıyoruz."

Bakan Ersoy, geçen yıl 27 ülkede gerçekleştirdikleri dijital reklam kampanyalarıyla 4,9 milyon gösterim sağladıklarını ifade ederek, sosyal medya çalışmalarında da her geçen yıl artan bir etkileşim yakalayarak Osmaniye'nin dijital görünürlüğünü güçlendirdiklerini söyledi.

Aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda tesislerin yüzde 82'sinin belgelendirilmiş olmasının kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Ersoy, bunun Osmaniye'nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimsediğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Osmaniye'nin turizmi için master planı kararı

Ersoy, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye'ye yatırım yaptıklarını hem de yerel yönetim turizm altyapı yatırım projelerine katkı sağladıklarını dile getirerek, "Demin Sayın Valimizle ve belediye başkanlarımızla da bir toplantı yaptık. Bu toplantı sırasında da Osmaniye'nin turizm potansiyellerini, kültürel varlıklarını değerlendirdik ve bir turizm master planı çalışmasını da başlatma kararı aldık. Şimdi hızlı bir şekilde hem Valimizin hem 6 ilçe belediyemizin koordinasyonunda üniversitemizle bir turizm master planını hızla hayata geçireceğiz ki hem ilgili kamu kurum ve kuruluşları hem Bakanlığımız, neyi önceliklendirelim, neleri hangi zaman planı içerisinde turizm adına hızla ayağa kaldıralım bununla ilgili bir yol haritasını da hep beraber belirlemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 2002-2026 yılları arasında yerel yönetimlerin altyapı projelerine 36,5 milyon lira kaynak sağladıklarını belirtti.

"Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kendilerinin, ülkenin her köşesinde olduğu gibi Osmaniye'de de turizmi kalkınmanın ana unsurlarından biri olarak gördüklerine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, şehrimizin sahip olduğu tüm değerleri koruyarak, geliştirerek ve tanıtarak hak ettiği noktaya ulaştırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu başarıyı sadece merkezi yönetimle değil, yerel yönetimlerimiz, sektör temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla, ortak akılla elde ediyoruz. Osmaniye'de de bu güçlü işbirliğini daha ilerilere taşıyacağız. Osmaniye'ye baktığımızda doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla potansiyeli çok yüksek bir şehri görüyoruz. Bugün de görüşmelerimizde 'yeni ne gibi adımlar atabilirizi' konuştuk. Her zaman Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

Osmaniye için attıkları her adımın, aslında Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Ersoy, bu şehri hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacaklarını kaydetti.

Bakan Ersoy, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de selamlarını iletti.

Programda Ersoy'a, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve siyasi parti temsilcileriyle kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:47:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Osmaniye'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.