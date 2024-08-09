Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Başarılar Elde Etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2018'den bu yana Türkiye'nin nitelikli turist hedeflediğini ve bu alanda büyük başarılar katettiğini söyledi.

Now Haber'de Merve Yıldırım'ın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk olan Ersoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) grafikleri eşliğinde önceki yılların ve bu senenin turizm rakamlarına ilişkin bilgiler verdi.

Turizm gelirlerinde dolar bazında kişi başı gecelik harcamada hızlı bir artış olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu rakamın 2024'ün ilk altı ayında 73 dolarlardan 98 dolara geldiğini görüyoruz. Yıl sonu hedefimiz 103 dolar. Veriler, buna yakın bir rakamda yıl sonunu kapatacağımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ersoy, Türkiye'nin Kovid-19 sonrası normalleşme döneminde en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Kişi başı gecelik gelirdeki olumlu etkinin toplam gelire yansımasını görüyorsunuz. 2019'da toplam turizm gelirinde bir rekor kırmıştık. 2022 ve 2023'te de rekor kırdık, bundan sonra hep rekor kararak gideceğiz demiştik. Geçen sene 56 milyar dolar hedefimiz vardı, 55,9 milyar dolarla kapattık. Yani aslında hedefe uygun bir şekilde geçen seneyi kapatmayı başardık, yine bir rekor kırıldı. Bu seneki hedefimiz 60 milyar dolar." bilgisini verdi.

Turizm gelirlerindeki artışı 2019'da Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması ve pazar çeşitliliğinin arttırılmasına bağlayan Ersoy, Türkiye'nin tanıtılması konusunda "Devletten değil, devletle beraber" stratejisinin uygulandığını belirtti.

"Gece müzeciliği turizm gelirinin tabana yayılması için önemli"

Ersoy, turizmi çeşitlendirmek için bu yıl başlatılan gece müzeciliği uygulamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Ziyaretçiler özellikle Antalya bölgesinde her şey dahil kampanyasından dolayı otellerde kalıyor. Bunun yanı sıra yazın çok sıcak oluyor, 40-45 derece bazen gündüz 50 dereceyi görüyorlar. Tabii turist doğal olarak havuzun başından, denizin başından dışarıya çıkıp esnafı görmüyor, gitmiyor ve oradaki arkeolojik noktaları gezmiyor. Onlar da önemli değerler, cazibe noktaları. O yüzden bu sene böyle bir pilot proje başlattık. Efes'te, Hierapolis'te, Galata Kulesi'nde ve diğer birkaç noktada bu pilot projeyi başlattık. Şimdi uygulamayı görüyoruz. Uygulamadaki düzenlemelerin tekrar ayarlarını yapıp geliştireceğiz. Şu an 15 Haziran ile 15 Eylül arasında, yani havaların çok sıcak olduğu dönemde projeyi çalıştırmak çok mantıklı gözüküyor, 21.30'a kadar girişleri serbest bırakıyoruz, 22.30'a kadar açıyoruz. Bu alanları çok iyi aydınlattık. Ziyaretçilerimiz gün batımından sonra müzelere gelmeye devam ediyorlar. Arkeolojik noktaları gezdikten sonra öncesinde veya sonrasında da esnafla buluşma fırsatı buluyorlar. Turizm gelirinin tabana yayılması stratejisi bağlamında gece müzeciliği çok etkili oldu."

Türkiye genelindeki arkeolojik kazı çalışmalarında büyük ilerleme sağlandığının altını çizen Ersoy, kazı başkanlığı sayısının 2018'den bu yana 147'den 247'ye yükseldiğini, kazı başkanlıklarına kaynak aktarımlarının 36 milyon liradan 1,2 milyar liraya çıktığını kaydetti.

Bakan Ersoy, bu yıl sonuna kadar kazı başkanlıklarına aktarılan bütçe miktarının 6 milyar lirayı bulmasını öngördüklerini söyledi.

"Eylül ayında çok değerli eserler Türkiye'ye gelecek"

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin Ersoy, 2002'den bu yana yaklaşık 12 bin 800 tarihi eserin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Bunların yüzde 60'lık bir kısmı, 8 bine yakını son 6 yılda ülkemize getirilmiş olanlar. Biz tarihi eser kaçakçılığında da stratejik bir değişikliğe gittik. Orası bir daireydi, biz daire başkanlığı seviyesine getirdik, rütbeleri yükselttik. Ayrıca oradaki uzman eleman sayısını üç katına çıkarttık." dedi.

Yüksek rütbeli ekiplerin karşı ülkede de aynı rütbedeki insanlarla muhatap olduklarını böylece süreçlerin daha hızlı ilerlediğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"İkinci aşamada da uluslararası iade protokolü sayısını arttırdık. Şu anda 12 ülkeye çıktı, birçok ülkeyi de protokol yapması için zorluyoruz. Uluslararası iade protokolü sayesinde, normalde 8-10 yıl süren hukuki süreçler 7-8 ayda bitiyor. Milyonlarca dolar tutacak olan hukuki süreç harcamaları birkaç yüz bin dolarla bitiyor. Süreci çok hızlandırdık, meyvelerini toplamaya başladık. Şimdi ülkesini vermeyeyim ama eylül ayında çok değerli eserler ülkemize gelmeye başlayacak."

"Bu coğrafyada yaşıyorsanız kriz olacak"

Bakan Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağının turizme etkilerine yönelik soruya, "Görüşmeler devam ediyor, karşılıklı anlayışa ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde çözülür diye düşünüyorum. Biz her yerde olumlu haber olsun isteriz. Ne kadar olumlu haber bizim için o kadar faydalı." ifadeleriyle cevap verdi.

Pazar ve sezon çeşitliliğinin, bölgedeki olası krizlerin turizme olumsuz etkilerini hafifletme konusunda önemli olduğunu kaydeden Ersoy, "Bu coğrafyada yaşıyorsanız geçmişte de krizlerle karşılaştınız, günümüzde de krizler olacak ve maalesef gelecekte de olacak. Önemli olan sektörlerinizi buna bağışıklık kazanmış hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, geçen yılki 6 Şubat depremleri sonrası hasar gören kültür varlıklarının onarılması ve yeniden inşasına ilişkin ise, "Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir bütçe ile Hatay Müzesi yeniden yapılandırılıyor. İnşallah onu da 2025 sonuna kadar tamamlayıp açmak istiyoruz. Bunun dışında Antakya'da kamu binaları dışında vatandaşa ve özel sektöre ait olan binalar da var. Bunların da yeniden inşası gerekiyor. Orada da bir hibe programı başlattık. Hibe desteklerimizde proje desteğini 5 katına, yatırım desteğini 10 katına çıkarttık. Şu ana kadar hibe programına 1300'ün üzerinde başvuru var, 78'i hariç tamamı onaylandı. Hepsinin çalışmaları başladı. Tamamına yakın proje onayları çıktı. Uygulama destekleri açılmaya başlandı." bilgisini paylaştı.

"Pasaportlarda yeterince sayfa var"

Yurt dışı çıkışları için harç pulu ücretinin artırılması, pasaport sayfalarının az olmasına yönelik şikayetlere de değinen Ersoy, "Pasaportlar için benim tavsiyem şöyle, çıkış yaparken 'Kaşe vurmayın' derseniz vurmuyorlar. Aklınızda olsun. Yurt dışı polisi de vurmuyor, çıkarken de vurmayabilirsiniz. Sistemden okuttuğu zaman siz uyarırsanız kaşeyi vurmadan geçersiniz. Yani pasaportlarda yeterince sayfa var aslında." ifadesini kullandı.

Schengen vizesi başvurularındaki sıkıntılara ilişkin soru üzerine Ersoy, vize konusunun bütün dünyada büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Özellikle Kovid-19'dan sonra. Çok ciddi bir gecikmiş talep kayması da oldu. Ülkeler bununla ilgili birçok başvuru sistemlerini özelleştiriyorlar, geliştiriyorlar. İnşallah kısa bir şekilde çözülür. Dışişleri Bakanlığı yoğun bir temas içinde. Ülke bazında konuşuyorlar en çok talebin olduğu ülkelerle ilgili. Mesela Yunanistan bir adım attı. Bu, ülke için de faydalı oluyor. Bizden turist akışında ciddi bir artış oldu. Ne kadar pratikleşirse, ne kadar kolaylaşırsa Türkiye'den turist akışında da o kadar ciddi bir artış olur." diye konuştu.