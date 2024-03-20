Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye dünyada en etkili tanıtım yapan ülke - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye dünyada en etkili tanıtım yapan ülke

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye dünyada en etkili tanıtım yapan ülke

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünü olumsuz etkileyen olaylara rağmen Türkiye'nin bu krizlerden en az etkilenen ülke olduğunu belirtti. Ersoy, turizmi ülke geneline yaymak ve sezonu 12 aya çıkarmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin turizm pastasından pay almasını istediklerini söyledi.

20.03.2024 18:17  Güncelleme: 18:18
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 200'den fazla ülkede tanıtım yapıyoruz. Bakın dünyada en etkili, en yoğun tanıtım yapan ülke Türkiye. Şimdi de bu gücümüzü, kullanarak bütün şehirlerimizin turizm pastasından pay almasını istiyoruz." dedi.

Sektör buluşması kapsamında Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerle bir araya gelen Ersoy, konuşmasında, dünya genelinde turizm sektörünü olumsuz etkileyecek olaylar yaşandığına işaret etti.

Kovid-19, deprem ve savaşların sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Ersoy, "Geçmişte de bu tür krizlerle karşılaşıyorduk. Günümüzde de karşılaşacağız, gelecekte de karşılaşacağız. Önemli olan sektörümüzü bunlara bağışıklı hale getirmek. Bunlarla ilgili çok doğru adımları ülke olarak son 5 yılda atıyoruz. Tanıtım noktasında yaptığımız doğru adımlar, belgelendirme konusunda yaptığımız doğru adımlar...Bu doğru adımların sonucu olarak da görüyoruz ki çok büyük felaketler ve krizlerle karşılaşsak bile, dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bunlardan en az etkilenen ülke oluyoruz artık ve felaket sonrası, krizden sonrası en hızlı krizden çıkan ülke konumuna geldik." diye konuştu.

"Bu seneki hedefimiz 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir"

Turizmde dünyada takip edilen bir ülke haline geldiklerini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Şimdi artık daha büyük hedefler koyabiliyoruz. Geçen sene biliyorsunuz rekor kırdık. Yedinci sıradan önce 6.'lığa, sonra 4.'lüğe kadar ülke sıralamasında geldik. 56,7 milyon ziyaretçi ağırladık. Bundan sonra da rekorlar kırarak, turizm sektöründe yürümeye devam edeceğiz. Bu seneki hedefimiz 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir. 2028'e kadar bu rakamları 100 milyar dolara çekmek gibi bir iddiamız var. Dünya 4.'lüğü de yetmez ve çabalayıp, dünya 3.'lüğüne çıkacağız. Dünyada en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olacağız."

Turizmi ülke geneline yaymak gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "81 vilayetimize, Anadolu'muzun tüm köşelerine turizm yaymamız gerekiyor. Sadece yerli turiste değil, yabancı turiste de yaymak gerekiyor. Sezonu 12 aya çıkarmak gerekiyor. Turizm sektörünü sezonluk olmaktan çıkarıp, 12 ay çalışan bir sektör haline getirmemiz gerekiyor. Yeni yeni ürünler sahaya koymamız gerekiyor. Yeni yeni ürünleri de eve sokmamız gerekiyor. 5 yıl önce, 10 yıl önce Türkiye sadece deniz, kum, güneşle ön plana çıkıyordu. Bir kısım kültür turlarıyla ön plana çıkıyordu. Ama baktığınız zaman 2-3 tane ana ürünü vardı. Şimdi 60'tan fazla ürünle Türkiye turizm sahasına çıkmış durumda. Bugün 200'den fazla ülkede tanıtım yapıyoruz. Bakın dünyada en etkili, en yoğun tanıtım yapan ülke Türkiye. Şimdi de bu gücümüzü, kullanarak bütün şehirlerimizin turizm pastasından pay almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun tarihi, doğası ve kültürü ile turizm şehri olduğunu belirten Ersoy, "Potansiyeli çok yüksek olan bir şehirden bahsediyoruz. Önemli olan ne? Bu potansiyelin, farkındalığının tüm dünyada, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada farkındalığının sağlanmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Ersoy, turizm için yerel yönetimler ile Bakanlığın birlikte çalışması gerektiğinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Tabii turizm sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının çabalarıyla olacak bir sektör değil. Turizm söz konusu olduğu zaman yerel yönetimlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı bir şekilde iç içe, el ele çalışması gerekiyor. Yani varlıklarımız, belediyelerimiz, ilgili kurumlar, Bakanlığımız, sektör temsilcisi olan sizler, sektörün paydaşları hepimiz el ele vererek, kalp kalbe vererek, omuz omuza vererek konsantre olup bir şekilde, doğru, planlı, programlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor."

Ersoy, şehirlerin turizm master planı olması gerektiğine vurgu yaparak, "Herkes bu pastadan pay olmak istiyor. Biz Türkiye olarak bir pay almak istiyoruz. Türkiye'nin 81 vilayeti bu pastadan, Türkiye'ye gelen turistler bir pay almak istiyor. O yüzden şehir şehir, ilçe ilçe çalışmamız gereken bir durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş ile projelerinin bir bölümünü görüştüklerini aktaran Ersoy, Kastamonu'nun projelerine destek vereceklerini söyledi.

Hatay Antakya'da uyguladıkları projeyi anlatan Bakan Ersoy, benzer projeyi Kastamonu'da da uygulayabileceklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Antakya'da biliyorsunuz depremden etkilenen kültür varlıkları var...Biz orada mülkiyeti, kamuya ait olanları zaten ilgili kamu kurumlarıyla konuşarak Bakanlık olarak, Vakıflar olarak biz devralıp hızlı bir şekilde ayağa kaldırmaya başladık. Ama mülkiyeti özel şahısta olanlar için de bir hibe programı başlattık. Yerinde, restorasyonla ilgili. Onlara da yüzlerce başvuru şu anda geldi. Muhtemelen 3 bin civarında bir başvuru almayı düşünüyoruz. Çok ciddi hibe destekleri yaparak Antakya'yı bir müze şehir haline getirmekle ilgili adımları attık. Şimdi aynı şey Kastamonu için neden olmasın? Yani yeter ki şehirde niyet olsun, istek olsun, heves olsun. Bizim zaten istediğimiz şey bu. Biz dünden hazırız. Bu beş yıl çok önemli kazanımları sağlayabileceğimiz bir dönem. Ehil olduğuna güvendiğiniz, ehil ellere yönetimi vermemiz gerekiyor."

Programda, AK Parti Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu ve AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş da selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye dünyada en etkili tanıtım yapan ülke - Son Dakika

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