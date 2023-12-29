Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, \'Rafadan Tayfa\' filminin galasına katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Rafadan Tayfa' filminin galasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda 'Rafadan Tayfa' filminin galasına katıldı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; 'Biz Kültür ve Turizm Bakanlığınca sadece çocuk filmi olarak yaklaşmıyoruz. Bizim için animasyon filmlerinin çok daha farklı özellikleri var. Her geçen gün dijital dünyada ve görsel, işitsel medyadaki animasyon filmlerinin pasta payı artarak devam ediyor. Dünya genelinde baktığımız zaman animasyon filmlerinin yüzde 25'lere varan bir pasta payı var. Türkiye'de 2023 yılında 12'si yerli, 66 tane animasyon filmi gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak animasyon filmlerinin özellikle küçük yaşta çocuklara ve gençlere hitap ettiğini de düşünecek olursak; Türk ahlaki değerlerinin gençlerimize, küçüklerimize aşılanması açısından, onların ileride iyi ve kötü ayrımını Türk kültür ve ahlakına uyumlu bir şekilde ayırt etmelerini sağlaması açısından çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. 2015'ten itibaren her sene artan oranlarda uzun metrajlı animasyon filmlerine bakanlık olarak verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Bunlara sadece bir animasyon filmi olarak bakmamak lazım. İzlenme payını ne kadar geliştirirsek, ne kadar ileri seviyeye alırsak ekonomik bir değerin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Ama hepsinden önemlisi çocuklarımızın, gençlerimizin Türk kültürü ve ahlak değerleri üzerinden eğitim almalarını sağlıyoruz dedi.

RAFADAN TAYFA BİZİM MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDE YOL ARKADAŞIMIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 'Rafadan Tayfa bizim milli teknoloji hamlesinde yol arkadaşımız. Hem bizim, hem Türk çocuklarının milli teknoloji hamlesi yolculuğunda, Türkiye'nin kendi teknolojisini kendi geliştirebilen bir ülke olması yolculuğunda çocuklarımızın bu sürece dahil olabilmesi, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri, teknolojide yaşanan gelişmeleri eğlenerek öğrenebilmeleri açısından, bugüne kadar çok büyük bir rol üstlendi. Bizim için yerli yapımlar çok kıymetli. Özellikle erken yaşlarda çocuklarımızın milli değerlerimizle sinemayla buluşması çok değerli. Bunları destekleyebilmek adına bakanlık olarak tıpkı araştırma geliştirme ekosistemini desteklediğimiz gibi, endüstriyel tasarım çalışmalarını, tasarım merkezlerini de güçlü şekilde destekliyoruz diye konuştu.

RAFADAN TAYFA SERİSİ 8 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 'Aslında Rafadan Tayfa sadece çocuklarımız tarafından değil, aynı zamanda ebeveynler, yetişkinler tarafından da takip edilen bir çizgi filmimiz. Bir yandan çocuklarımızın heyecanını yaşıyoruz ama onlarla birlikte heyecanını paylaşmış oluyoruz. En temel gayemiz, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak, gelecekte elde edecekleri başarılara zemin teşkil edecek içerikleri üretmektir. Bu bağlamda aslında TRT animasyon sektörüne çok büyük bir önem atfediyor, çok büyük bir destek veriyor. Bugün gelinen noktada animasyon sektörünü, Rafadan Tayfa'yı TRT olmadan, TRT Çocuk olmadan konuşabilmek, değerlendirebilmek çok da mümkün değil. 2022 yılında TRT'nin ortak yapımı olarak beyaz perdeye taşıdığı 3,6 milyon izleyiciye ulaştı. 2023 yılına baktığımızda yine TRT'nin beyaz perdeye taşıdığı animasyonlar 4 buçuk milyon izleyiciye ulaştı. Bugün itibarıyla TRT'nin bu yıl beyaz perdeye aktardığı 11'inci animasyon filmi. Rafadan Tayfa'nın ilk üç serisi; Dehliz Macerası, Göbeklitepe ve Galaktik Tayfa toplamda 8 milyon kişi tarafından izlendi şeklinde konuştu.