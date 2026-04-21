Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da Başlıyor

21.04.2026 11:53
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da konserler, sergiler ve gastronomi etkinlikleriyle başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı Şanlıurfa olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 25 Nisan'da başlayacak festival, konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içeriği Şanlıurfalılarla buluşturacak.

Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan ve insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa, festival süresince tarihi mirası, kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür sanat deneyimi sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılında Beyoğlu'nda başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, bugün 7 bölgede 26 şehre yayılan güçlü bir kültür hareketine dönüştü. Şimdi ise Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali ile insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan bu kadim şehrin zengin mirasını kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Şanlıurfa, konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere ve sahne performanslarına uzanan geniş bir içerikle sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Şanlıurfa'nın güçlü kültürel dokusu ve eşsiz gastronomisi de festival süresince daha görünür hale gelecek."

Festivalde birçok sergi açılacak

Geçen yıl belirlenen "Aile Yılı" temasından ilhamla hazırlanan "Hane" sergisi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda ziyaretçilerle buluşacak. Sergide, 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 tarihi hat eseri, dijital eserler, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celi sülüs eser yer alacak.

Geçici Sergi Salonu'nda açılacak bir diğer sergi de Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası ziyaretçilere sunan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi olacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, İstanbul'daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen hüsnühat levhaları, Kabe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur'an-ı Kerim nüshalarından oluşan 57 eser sergilenecek.

Müzedeki "Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi" ise hüsnühat, kaligrafi, tezhip, minyatür, katı, çini, cilt, seramik, porselen, ebru, ahşap, sedef, metal ve dokuma işleri, işlemeler, halı, kilim, tespih, taş baskı, lüle taşı, taş işleri, bez bebek ve enstrüman yapımı gibi pek çok sanat ve zanaat unsurunu bir araya getirecek.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'ndaki "Pastelden Tarihe: Şanlıurfa Neolitik Dönemin Sanatla Yeniden Yorumu" sergisinde, lise öğrencilerinin Göbeklitepe, Karahantepe ve Nevali Çori gibi merkezlerden çıkan eserlerden ilham alarak hayata geçirdiği figürler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde ünlü isimler sahne alacak

Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında düzenlenecek konser ve sahne performansları, müzikseverlere zengin bir program sunacak.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Haluk Levent, Murat Boz, Betül Demir, Sinan Akçıl, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Ceylan, Sagopa Kajmer ve Alişan sahne alacak.

"İlgi Okulları 90 Kişilik Dev Orkestrası" pop konserinde genç yetenekler performans sunacak.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde (Reji Kilisesi) gerçekleştirilecek "İki Mızrap Bir Ses" projesi kapsamında 19. ve 20. yüzyıl bestecilerine ait unutulmaya yüz tutmuş eserler seslendirilecek.

"Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu" da Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde Anadolu ezgilerini çağdaş çok sesli koro anlayışıyla yorumlayacak.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda Şanlıurfa'nın köklü müzik ve sohbet geleneğini sahneye taşıyacak "Urfa Ahengi Sıra Gecesi", Türk halk müziğinin seçkin eserlerinin yorumlanacağı "Eyyübiye H.E.M Korosu Hüseyni Türküler Konseri" ve Anadolu'nun köklü müzik geleneğinin evrensel sahne diliyle yorumlanacağı "Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda: Opera Anadolu'da" konserleri gerçekleşecek.

"Lezzet Noktası" kentin gastronomi kültürünü yansıtacak

Festival kapsamında hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesiyle ziyaretçilere kentin gastronomik kimliğini doğrudan deneyimleme imkanı sunulacak. Lezzet Noktası seçkisi, gastronomi alanında Türkiye'nin önde gelen şefleri ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenecek.

Şanlıurfa'daki seçkide yer alan 33 restoran, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan kapsamlı bir gastronomi rotası sunacak. Şanlıurfa'da gastronomi programına ev sahipliği yapacak şef Ömür Akkor da kentin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Söyleşi ve atölyeler

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Yaşayan Miras Söyleşisi: Mırra", kentin önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan mırra geleneğini ele alacak. Müzenin konferans salonunda düzenlenecek "Müzelik Sohbetleri" programında ise Şanlıurfa Kalesi, Harran, Soğmatar ve Şuayb şehri kazıları konuşulacak.

Yazar Kaan Murat Yanık, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Dünyasızlar", söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla buluşacak.

Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Divan Edebiyatında Urfalı Bir Üstad: Şair Nabi" söyleşisinde ise şair Nabi'nin edebi kişiliği ve divan edebiyatındaki yeri ele alınacak.

Şanlıurfa Mevlana Külliyesi'nde yapılacak "Şanlıurfa Mevlana Külliyesi Mevlevi Mukabelesi", şiir dinletisi ve sema gösterisiyle izleyicileri ağırlayacak.

Doğa ve keşif dolu etkinlikler

Fotoğraf tutkunlarına yönelik düzenlenecek "FotoMaraton Şanlıurfa" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde, festival süresince belirlenen temalar doğrultusunda çekimler yapılacak.

Bozova/Çatak'ta düzenlenecek "Kano" etkinliği, "Şehir içi Bisiklet Turu", "Takoran Vadisi Doğa Yürüyüşü", "Neolitik İnsanın İzinde 12.000 Yıllık Hikaye: Taş Tepeler Yürüyüşü" katılımcılara farklı deneyimler sunacak.

Çocuklar için oyun, sanat ve keşif dolu bir program da sunulacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark'ta kurulacak "Çocuk Köyü", renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla miniklerin buluşma noktası olacak.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye "kulturyolufestivali.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Festival, 3 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte otel odasında basılan Özkan Yalım’ı ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte otel odasında basılan Özkan Yalım'ı ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
