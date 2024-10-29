Kültürpark, Gece Ziyarete Kapatılacak

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark'ı koruyabilmek ve iyileştirme çalışmalarını sağlıklı yürütebilmek için 00.00-06.00 saatleri arasında alanı ziyarete kapatma kararı aldı. Büyükşehir ekipleri, bu sürede parkın bakımı, temizliği, geliştirilmesi gibi çalışmaları yürütecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve doğal mirası Kültürpark'ı gelecek nesillere güvenle aktarabilmek, sağlıklı bir şekilde bakımını yapabilmek için alanı 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren gece 00.00 – 06.00 saatleri arasında ziyarete kapatıyor. Kültürpark kapılarında alınacak güvenlik önlemleriyle 6 saatlik sürede alana ziyaretçi girişi yapılamayacak. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Kültürpark'ın bakım, temizlik ve iyileştirme çalışmalarını yürütecek. Böylelikle Kültürpark'ın yaşayan envanteri sağlıklı bir şekilde korunurken aynı zamanda alan daha güvenli bir hale kavuşturulacak. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi zabıtası da güvenlik ekipleriyle koordineli olarak alanda görev yapacak.

"Koruma amaçlı imar planı sürecine katkı koyacak"

Uygulama hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal, "Kültürpark'ımız İzmir'imizin simgesi, Cumhuriyetimizin emaneti. Yangın yerinden doğan bir yeşil dönüşüm hikayesi. Sadece kentimiz için bir nefes alanı, değerli bir kent parkı olmanın ötesinde aynı zamanda ülkemiz için de simge değerlerimizden, belleklerde yer etmiş alanlardan bir tanesi. Bu vesileyle içerdiği tarihi, kültürel ve doğal değerlerle, 2. Derece Doğal ve Tarihi sit statüsünde korunmakta. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak koruma amaçlı imar planımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilettik ve süreç devam ediyor. Bu sürece katkı koyabilmek, Cumhuriyetimizin emaneti olan bu nadide alanımızı gelecek nesillerimize taşıyabilmek için Kültürpark'ı gece ziyaretlerine kapatıyoruz" dedi.

"İyileştirme adımlarına kararlılıkla devam edeceğiz"

Kültürpark'ın güvenli bir hale gelmesini amaçladıklarını belirten Bal, "Başkan'ımız Cemil Tugay'ın önderliğinde Kültürpark'ı adım adım iyileştireceğiz. Gece 12'de kapıları kapatıp, sabah 6'da açacağız. İzmirli gece uykusundayken Kültürpark'ı onlara hazırlayacağız. Kapıda güvenliğimiz olacak. Zabıta ekipleri de alanın içinde olacak. Biz de Park ve Bahçeler Dairesi olarak üstümüze düşen iyileştirme, temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirecek ve parkı sabaha hazır edeceğiz" diye konuştu.