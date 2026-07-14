Kültürpark'taki kütüphaneler 23.00'e kadar açık

(İZMİR) - Kültürpark'taki kütüphaneler saat 23.00'e kadar hizmet veriyor. Gündüz çalışanlar ve daha sessiz bir ortam tercih eden öğrenciler, akşam saatlerinde kütüphanelerden yararlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kenti kütüphaneler şehri yapma hedefiyle Kültürpark'ta hizmete açılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi ve Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, saat 23.00'e kadar kapılarını açık tutuyor. Her iki kütüphanede toplam 40 bin eser yer alırken, kütüphanelerde yer alan çalışma bölümleri de özellikle gençler tarafından ilgi görüyor. Yakın zamanda açılan iki kütüphanenin yanı sıra Şato Kütüphanesi de 08.00-23.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi, Kültürpark'ta bulunan eski Resim ve Heykel Müzesi binasının restore edilmesiyle 24 Eylül 2025 tarihinde hizmete girdi. Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ise Kültürpark'ta atıl durumda olan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümünün restore edilmesiyle 2 Nisan 2026'da kapılarını açtı.

DİJİTAL ÇALIŞMA ALANLARI

Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi, farklı alanlarda yaklaşık 20 bin esere ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kişisel arşivinden seçkin eserler de yer alıyor. Aynı anda 74 kişiye sessiz okuma ve çalışma olanağı sunan kütüphane; rezervasyon sistemiyle kullanılabilen grup çalışma odaları ve dijital çalışma alanlarıyla da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

ERİŞİLEBİLİR KÜTÜPHANE

Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, Türk ve dünya edebiyatı, sosyoloji, tarih, felsefe, psikoloji ile yabancı dil yayınlarından oluşan yaklaşık 20 bin eserlik koleksiyonuyla hizmet veriyor. Çağdaş standartlarda tasarlanan kütüphanede sessiz okuma ve bireysel çalışma alanlarının yanı sıra grup çalışma odaları, dijital çalışma alanları ve engelli erişimine uygun düzenlemeler bulunuyor. Asma katıyla birlikte iki katlı olarak planlanan yapı, aynı anda 250 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

"GENÇLER KIYMETİNİ BİLMELİ VE SONUNA KADAR FAYDALANMALI"

Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nde ders çalışan, Nilgün Artunç, emekliliğinin ardından eğitim hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nilgün Artunç, "Zamanında yapamadıklarımı emekli olduktan sonra yapmaya çalışıyorum. Bu kütüphane benim için büyük bir fırsat. Sessiz, huzurlu ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Sabah 08.00'den akşam 23.00'e kadar açık olması da büyük avantaj. Sınav dönemlerinde günün büyük bölümünü burada geçiriyorum. Karşılaştığım herkese bu kütüphaneyi tavsiye ediyorum. Gençler bu imkanın kıymetini bilmeli ve sonuna kadar faydalanmalı" diye konuştu.

"23.00'E KADAR AÇIK OLMASI GÜZEL"

Kütüphaneyi ders çalışmak için tercih ettiğini söyleyen Ayşe Demir, "Evde uygun bir çalışma ortamı bulamadığım için öğleden sonra kütüphaneye geliyorum. Burada tablet desteğinin sunulması da önemli bir kolaylık sağlıyor. 23.00'e kadar açık olması ve sessiz çalışma ortamı bizim için büyük avantaj. Kız kardeşimle birlikte sık sık buraya geliyoruz. Evimize yakın olduğu için de Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'ni tercih ediyoruz" dedi.

GÜNDÜZLERİ İŞ, AKŞAMLARI KÜTÜPHANE

Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'nde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Faysal Karataş da "İzmir'de Kültürpark'taki kütüphaneler dışında akşam açık olan kütüphane yok. Ben gündüzleri çalıştığım için sadece akşamları kütüphaneyi kullanabiliyorum. Bu kütüphanenin akşamları açık olması benim için çok iyi oluyor. Sakin bir ortamda kitap okuyorum, KPSS'ye hazırlanıyorum. Kütüphaneler çok güzel, içerisi gayet donanımlı. Fuarın içinde güzel bir ortamdayız, dışarı çıkıp hava alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM İÇİN HAZİNE GİBİ"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'nde çalışan Armanç Kahraman ise "YKS sürecine bu kütüphanede hazırlandım. Şimdi de kitap okumaya geliyorum. Personel bizi güler yüzle karşılıyor. Ben işten geç saatte çıkıyorum. O yüzden geç saate kadar kütüphanenin açık olması benim için çok iyi. Akşam saatleri daha sakin olduğu için daha verimli zaman geçiriyorum. Burası benim için hazine gibi. Özellikle İngilizce kitaplar ilgimi çekiyor. Kitap konusunda çok geniş bir yelpaze var" diye konuştu.

İZMİR'İN KÜTÜPHANELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü; Kent Kütüphanesi, Şato Kütüphanesi, Buca Kadın ve Çocuk Kütüphanesi, Buca Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Menemen Gençlik Kütüphanesi, Konak Metro Kütüphanesi, İlber Ortaylı Kütüphanesi, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi olmak üzere toplamda dokuz kütüphane, bir Kitap İstasyonu: Bağış, Değerlendirme ve Paylaşım Noktası ve iki Gezici Kütüphane aracılığıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneleri kapsayıcı, erişilebilir ve etkileşimi güçlendiren sosyal yaşam alanları olarak geliştirmek amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. İlgili kurumlarla kurulan iş birlikleri ve gönüllülük çalışmalarıyla desteklenen kütüphaneler, yalnızca kitap ödünç verilen mekanlar olmanın ötesine geçerek kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Uluslararası Edebiyat Festivali, Kütüphane Haftası etkinlikleri, Mizah Festivali, yazar söyleşileri, yaratıcı atölyeler, kitap kulübü buluşmaları ve şiir günü programları düzenleniyor. Ayrıca Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet gibi edebiyatın önemli isimleri için gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlanıyor.