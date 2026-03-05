Kumar Bağımlılığını Yenen M.E'nin Hikayesi - Son Dakika
Kumar Bağımlılığını Yenen M.E'nin Hikayesi

Kumar Bağımlılığını Yenen M.E\'nin Hikayesi
05.03.2026 11:23
Ankara'da M.E, Yeşilay'dan aldığı destekle sanal kumar bağımlılığından kurtuldu.

Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki M.E, eşinin yönlendirmesiyle başvurduğu Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle sanal kumar bağımlılığından kurtuldu.

Gençlik yıllarında arkadaşlarının etkisiyle bahis oynayan M.E, yaklaşık 6 yıl önce ise sanal kumara başladı.

Arabasını satmaya kadar varan maddi kayıpların yanı sıra içsel huzursuzluk da yaşamaya başlayan M.E. geçen martta durumu eşine anlatmaya karar verdi.

Konuşmalarının ardından eşinin yönlendirmesiyle YEDAM'a başvuran M.E'nin, Sincan YEDAM'da ücretsiz, gizlilik esaslı ve yüz yüze psikolojik destek ile danışmanlık hizmetleriyle bağımlılıkla mücadele süreci başladı.

Sincan'da görevli klinik psikolog Turgut Sefa Çarga, yaklaşık 6 ay sonra görevine Sakarya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde devam etmesi üzerine bağımlılıkla mücadele sürecinin kesintiye uğramaması adına danışanı M.E. ile çevrimiçi görüşmelerini sürdürdü.

Remisyon (düzelme) sürecine Sakarya YEDAM ile çevrimiçi devam eden M.E, ailesi ve Yeşilayın desteğiyle 6 yıldır bağımlısı olduğu sanal kumarı hayatından çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ailemin yüzüne bakamaz duruma geldim"

M.E, AA muhabirine, o dönem, ailesi veya arkadaşlarıyla birlikte olsa da zihninde hep sanal kumar olduğunu söyledi.

Zamanla huzursuzluk, pişmanlık ve suçluluk yaşadığını, ailesinin yüzüne bakamaz duruma geldiğini anlatan M.E, "Kız çocuğumun yüzüne bakamıyordum, utanıyordum. Normalde eğlenceli bir insanımdır. Çevrem, ailem, dostlarım genelde bu yüzümü görürdü, aslında içimde fırtınalar kopuyordu. Kimseye söylemiyordum, utanıyordum." diye konuştu.

M.E, para kazandıkça daha fazlasını kazanmak için daha çok oynamaya başladığını dile getirerek, "Kaybedince de bu sefer Kaybettiklerimi kazanmam gerekiyor diyorsun, tekrardan oynuyorsun. Aslında kısır döngüye gidiyor." dedi.

Kendisi ve ailesi için bağımlılığından kurtulmaya karar verdiğini, durumu paylaştığı eşinin yönlendirmesiyle YEDAM'a başvurduğunu belirten M.E, yaklaşık 1 yıldır destek aldığını kaydetti.

M.E, bu süreçte sosyal hizmet uzmanının yeni hobi edinmesi için yönlendirmesiyle kitap okuma alışkanlığı kazanarak 12 kitap okuduğunu, resme başlayarak 7 tablo yaptığını anlattı.

Anne ve babasından her zaman destek gördüğünü dile getiren M.E, "O süreçte bankalardan kredi çektim. Kredi çekip oynuyordum, tekrardan kredi çekiyordum. Bir ara parça parça 13 kredim vardı. O kadar batağa düştüm ki banklar bana ne kredi veriyor ne kredi kartı veriyor. İyileşmemdeki nedenlerden biri de bu, parayı bulamamam. Babam her zaman arkamda durdu, yanlış yapsam da. Para istedim verdi, bu çok büyük yanlış. Para isteyince vermememiz gerekiyor, özellikle kumar bağımlısı insanlara çünkü o parayı da kumarda kaybedecek." ifadelerini kullandı.

M.E, bağımlılıktan erken kurtulmanın önemine değinerek, "Aslında derdimizi küçükken ailemize, dostumuza anlatsak, yardım alabilecek merkeze kuruluşa gitsek o zaman çözebilecekken bunu yapmayınca kartopu gibi büyüyor. Büyükken de halledebilirsin ama seni yoruyor." dedi.

Bağımlılık geliştirmiş bireylere tavsiyelerde bulunan M.E, "Her şey sanal paradan başlıyor. Maaşı alıp ödemeleri yaptıktan sonra geriye kalan parayı bankada tutmak yerine nakit olarak çekip elinde tutmalarını isterim. Ben de öyle yapmaya karar verdim. Kumarla alakalı hiçbir borcum yok." diye konuştu.

"Değişim hedefleri belirlendi"

Klinik psikolog Turgut Sefa Çarga ise YEDAM'ların Türkiye genelinde 5 farklı bağımlılık alanında ücretsiz, gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı psikolojik danışmanlık ve sosyal destek hizmeti sunduğunu söyledi.

Yüz yüze görüşmeler ve çevrimiçi danışmanlık seçeneklerinin bulunduğunu, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin iyileşmesini desteklemek amacıyla ailelerin de sürece dahil edilebildiğini anlatan Çarga, şehir değişikliği, ulaşım zorluğu veya özel durumlarda danışanların süreçlerden kopmaması adına çevrimiçi görüşmeler de yaptıklarını kaydetti.

Çarga, danışanı M.E. ile Ankara'da başladıkları süreci görev yeri değişikliği nedeniyle Sakarya'dan çevrimiçi sürdürdüklerini dile getirerek, "Değişim hedefleri belirlendi ve bu doğrultuda önemli ilerleme kaydedildi. Sakarya YEDAM'a geçiş yapmam nedeniyle sürecin kesintiye uğramaması adına görüşmelerimize online devam ettik. Bu da YEDAM'ın esnek hizmet anlayışının önemli örneği oldu." dedi.

Remisyon sürecinde olduklarını belirten Çarga, bağımlılıktan kurtulmada danışanın çabasının, aile desteğinin, görüşmelere düzenli katılımın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

11:23
