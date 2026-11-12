Kumluca'da 'Atatürk'ü Yaşamak' konseri 88. yıl dönümünde düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kumluca'da 'Atatürk'ü Yaşamak' konseri 88. yıl dönümünde düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumluca\'da \'Atatürk\'ü Yaşamak\' konseri 88. yıl dönümünde düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya Kumluca'da Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla 'Atatürk'ü Yaşamak' konseri düzenlendi. Belediye Türk Müziği Topluluğu'nun konserinde Atatürk'ün yaşamı müzik ve tiyatral anlatımlarla anlatıldı; Kaymakam Güneş ile Başkan Avcıoğlu da katıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk'ü Yaşamak" özel konseri düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Atatürk'ün yaşamı anılar, müzik ve sanat eşliğinde anlatıldı.

Programa Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İbrahim Bilgenoğlu'nun düzenleyip yönettiği, Müfide Uslu ve Zeynep Çetinkaya Akküçük'ün sunduğu konserde, Atatürk'ün hayatından kesitler, anekdotlar ve tiyatral anlatımlar Türk müziği eserleri ve görseller eşliğinde sahnelendi.

Programın sonunda Kaymakam Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu, sanatçılara çiçek vererek organizasyonda emeği geçen topluluk üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatEtkinliklerKumlucaAntalyaGüncelGüneşMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:54:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kumluca'da 'Atatürk'ü Yaşamak' konseri 88. yıl dönümünde düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android