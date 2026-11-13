Kumluca'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirip takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kumluca'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirip takla attı, sürücü yaralandı

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Kumluca\'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirip takla attı, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Finike'den Kumluca yönüne giden otomobil, kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Finike'den Kumluca yönüne giden Samet S.'nin kontrolünü yitirdiği 54 AGC 906 plakalı otomobil, yolun sol tarafındaki kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu. Ağacı deviren otomobil ise ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Samet S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YaralanmaAntalyaKumlucaFinikeGüncelKazaSon Dakika

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