Kumluca'da okul kantinleri denetlendi, eksik bulunan işletmeciler uyarıldı - Son Dakika
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Kumluca'da okul kantinleri denetlendi, eksik bulunan işletmeciler uyarıldı

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Kumluca\'da okul kantinleri denetlendi, eksik bulunan işletmeciler uyarıldı
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Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında ilçedeki okul kantinlerini denetledi. Ruhsat, son kullanma tarihi, etiket, hijyen ve muhafaza koşullarının incelendiği denetimlerde eksik bulunan işletmecilere uyarı yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, okul kantinlerinin iş yeri ruhsatları, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili kantin işletmecilerine gerekli uyarılar yapılarak mevzuat ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Zabıta ekiplerinin okul kantinlerine yönelik denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca düzenli aralıklarla sürdüreceği belirtilerek, olumsuzluk yaşayan vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA
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