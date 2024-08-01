Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı, Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 bin 600 yıllık Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı kazılarının mavi mirası geleceğe taşıdığını belirterek, eserlerin Kemer'de yapımı süren Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Mavi Vatan'da bir tarih hazinesi. Dünyanın en eski ticaret gemisi. Su altı arkeolojisinin en ileri teknolojileriyle 50 metre derinlikte gerçekleştirilen çalışmalar, büyüleyici bir dünyayı gözler önüne seriyor. Bakanlığımızın desteği ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen 3600 yıllık Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı kazıları, mavi mirasımızı geleceğe taşıyor. Bu eşsiz eserler, Kemer'de yapım aşamasındaki Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Emeği geçen tüm arkeologlarımıza teşekkür ederim."