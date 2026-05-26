Kurban Bayramı'nda Helikopterle Trafik Denetimi

26.05.2026 14:22
Jandarma, Kurban Bayramı öncesi helikopterle trafik denetimleri yaparak kural ihlallerine müdahale etti.

ANKARA'da Kurban Bayramı arifesinde trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, helikopterlerle trafiğin yoğun olduğu bölgeler havadan incelendi. Hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri kullanmayan ve cep telefonu ile konuşan araç sürücüleri havadan tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildirildi. Kural ihlali yapan sürücüler durdurulup, cezai işlem uygulandı. TEM Otoyolu Akıncı Gişeleri'ndeki kontrol noktasında da araç tescil belgesi ve sürücü belgesi sorgulaması yapıldı. Sürücüler, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Öte yandan trafikteki kritik noktalar, Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nden de anlık olarak takip ediliyor.

'HAVA ARAÇLARIMIZLA 3 BİN 800 SAAT DENETİM PLANLADIK'

Jandarma Trafik Daire Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Albay İsmet Kürşat Karademir, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde (TİYÖM) denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Karademir, "Bayram ve tatil dönemlerinde trafik yoğunluğu ve artışlar meydana geliyor. 2025 yılında maalesef günde ortalama 16,5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Resmi tatil 9 gün; ancak biz tedbirleri 11 gün olarak planladık. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde toplam 334 bin kolluk personeli olarak görev yapacağız. Sadece trafik tedbirlerinde jandarma olarak 22 bin, toplamda ise 100 binin üzerinde personel görev alacak. Sorumluluk sahamızdaki trafik hareketliliğini ve akışını Jandarma Genel Komutanlığı Yönetim Merkezi'nden takip ederken, sahadaki görevli arkadaşlarımız da çeşitli denetimler icra etmektedir. Hava araçlarımızla 3 bin 800 saat denetim planladık. Sahadaki personelimizin görev niteliğini arttırmak için merkezden de 43 heyet görevlendirdik" ifadelerini kullandı.

Önceki yıllardaki kazalara değinen Karademir, "Kazaların meydana gelmesinde en çok karşılaştığımız ihlaller; aşırı hız, şerit değiştirme, geçiş önceliğine uymama, arkadan çarpma, dönüş kurallarına riayet etmeme ve kırmızı ışık ihlalidir. Son 3 yıldaki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 556 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2025'te ise 2 can kaybından biri hız ihlali nedeniyle gerçekleşmiştir. Bizler hız denetimlerimizi bayram tatili süresince yoğunlaştırdık" dedi.

Kaynak: DHA

