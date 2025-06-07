Kurban Bayramı'nda İzinsiz Kıyma Çekim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Bayramı'nda İzinsiz Kıyma Çekim Uyarısı

07.06.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasaplar dışında kıyma çekimi yapan işletmelere hijyenik uyarısı ve ceza uygulamaları hatırlatıldı.

KURBAN Bayramı'nda kasaplar dışında birçok iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi, kıyma çekimi gibi işlemler yapıyor. Bu bayramda Antalya'da bir tekel bayisinin 'kıyma çekilir' afişi dikkati çekti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar dışında birçok meslek grubuna mensup esnafın kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi işlemleri yaptığını belirterek, bunların hijyenik olmadığı uyarısında bulundu. Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 'Kurban Hizmetleri ve Kurban Bayramı Denetimleri' hakkındaki 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile belirlenen kurallar hakkında kasap haricindeki iş yerlerine uyarıda bulundu. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kasap dışındaki esnafın 'kıyma çekilir' afişleri asarak, yetkisiz oldukları halde kıyma çekim işlemi yaptıkları belirlendi.

TEKEL BAYİSİNDE KIYMA ÇEKİLİYOR

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl bir nalbur dükkanı önüne asılan 'kıyma çekilir, bıçak bilenir' yazılı afişin ihbar üzerine kaldırıldığını hatırlatan Osman Yardımcı, bu bayram ise yine Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir tekel bayisinin önüne, 'Kıyma Çekilir' yazılı büyük bir afiş asıldığını açıkladı. Yardımcı, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde bir fast food işletmesinin de 'Kıyma çekilir' yazılı afiş astığını açıkladı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde de bir tekel bayisinin yine aynı afişi asarak, kıyma çekimi yaptığını dile getiren Osman Yardımcı, tüm bu işletmeleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Yardımcı, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde maalesef bu olaylarla karşılaşıyoruz. Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bu tür yerler ihbar edilmeli. 'Hijyenik açıdan da bu tür yerler çok tehlikeli" diye konuştu.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Osman Yardımcı, Kurban Bayramı, Ekonomi, Türkiye, Kurban, Güncel, Sağlık, Hukuk, Kıyma, Tekel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda İzinsiz Kıyma Çekim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı 4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı

18:51
İşte 14 yaşındaki Burak’ın kaybolmadan önceki görüntüleri
İşte 14 yaşındaki Burak'ın kaybolmadan önceki görüntüleri
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e “Ferdi Zeyrek“ telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "Ferdi Zeyrek" telefonu
16:03
Victor Osimhen İstanbul’dan ayrıldı İşte ilk kare
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
15:51
Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
11:36
Musk paylaşımını sildi, Demokratlar devreye girdi: Epstein dosyaları yayınlansın
Musk paylaşımını sildi, Demokratlar devreye girdi: Epstein dosyaları yayınlansın
10:40
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
09:56
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
09:30
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
09:28
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
08:28
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
07:58
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
02:04
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 20:18:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda İzinsiz Kıyma Çekim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.