Kurban Bayramı'nda Partiler Arası Diyalog - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Bayramı'nda Partiler Arası Diyalog

07.06.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti, Kurban Bayramı'nda bir araya gelerek siyasetteki sorunları tartıştı.

(ANKARA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Gevyeli, MKYK üyesi Abdülhamit Adak, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Ali Karataş, Gençlik Kolları ve MKYK üyesi Ferdun Demirci'den oluşan heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti. Bayramlaşmada Geyveli, "Bir taraftan terörsüz bir Türkiye noktasında ne oluyor ne bitiyor açıkçası bizler de bilmiyoruz. Dolayısıyla tam anlamıyla bir bilgilendirme yapıldığı da yetkililer tarafından söylenemez. Sizler tabii ziyaretlerinizde Sayın Genel Başkanımıza da bazı şeyler ifade ettiniz ama bu noktada biz tabii iktidarı oluşturan Cumhur İttifakı ve birleşenlerinden herhangi bir şekilde bir bilgilenme almadık" eleştirisinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Gevyeli, MKYK üyesi Abdülhamit Adak, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Ali Karataş, Gençlik Kolları ve MKYK üyesi Ferdun Demirci'den oluşan heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Geyveli ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin zor günlerden geçtiğini belirterek "Bu noktada siyasetin dilinin birleştirici bir üst nokta. Herkesi kucaklayan bu noktada farklı düşünebiliriz, farklı konuşabiliriz ama bunlar bir araya gelmemizi, birbirimizi dinlememize engel olan onlar değiller" dedi.  Bayramın bayram olarak kutlayamadıklarını söyleyen Geyveli, şunları söyledi:

"Terörsüz bir Türkiye noktasında ne oluyor ne bitiyor açıkçası bizler de bilmiyoruz. Dolayısıyla tam anlamıyla bir bilgilendirme yapıldığı da yetkililer tarafından söylenemez. Sizler tabii ziyaretlerinizde Sayın Genel Başkanımıza da bazı şeyler ifade ettiniz ama bu noktada biz tabii iktidarı oluşturan Cumhur İttifakı ve birleşenlerinden herhangi bir şekilde bir bilgilenme almadık. Dolayısıyla Meclis de bunları almadı. Biz de kapalı kapılar ardında bu olayın çözülmesini değil, şeffaf bir şekilde kamuoyunda bunların konuşulmasını ve çözüme ulaşmasını çok daha doğru buluyoruz. İnşallah bundan sonraki Türkiye'nin geleceğinde beklenen o iklim gerçekleşir. Silahı eline almayan tüm gruplarla bu noktada bizim tabii ki oturup konuşmamız, görüşmemiz lazım. Burada herhangi bir sıkıntı, problem de yok. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği noktasında inşallah bu gibi karşılıklı olan diyaloglar sorunun çözümüne biraz daha hız verecektir diye umut ediyorum."

Tiryaki: "Parti olarak bu süreçte olabildiğince bu ülkede siyaset yürüten bütün siyasi partilerin bu sürecin tarafı olmasını istiyoruz"

DEM Partili Tiryaki ise Geyveli'nin eleştirilerine yönelik "Bazı konularda çok haklısınız. Gerçekten bu bilgilendirme konusunda size katılıyoruz. Ama gerçekten biz Parti olarak bu süreçte olabildiğince bu ülkede siyaset yürüten bütün siyasi partilerin bu sürecin tarafı olmasını istiyoruz, parçası olmasını istiyoruz" karşılığını verdi.

Sadece iktidar ve DEM Parti arasında yürüyen bir süreç olmasını istemediklerini söyleyen Tiryaki, şöyle konuştu:

"Sizin de söylediğiniz gibi birkaç kez Meclis'te grubu olsun olmasın, hatta parlamento dışındaki siyasi partilere de ziyaret ettik ve bu konuda yürüyen çalışmaları, ne yapılması gerektiğini, bütün siyasi partilerin bu sürece nasıl katılacağını paylaşmaya çalıştık. Bütün samimiyetimizle bunu istiyoruz. Çözüm adresi olsun istiyoruz parlamento. Çünkü bu parlamento bu yapısıyla gerçekten toplumun yüzde 95'inden belki fazlasını temsil eden bir Meclis konumunda. Dolayısıyla parlamentoda yürüyecek çalışma da toplumun çok büyük bir bölümün destek vermesini sağlayacaktır. Bu açıdan çok önemli. Komisyon çalışması da çok önemli. İlk günden itibaren biz de parlamentoda bir komisyon kurulsun, bütün siyasi partiler bu komisyonda temsil edilsin istedik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı da bir komisyon öneresinde bulundu. Onlar da bu iş için ciddi kafa yormuşlar. Bu komisyonda siyasi partilerin nasıl temsil edileceklerini, nasıl karar alınacağını, sadece parlamenterlerden mi uzmanlardan mı oluşacağını buna dair veya bir karar aldığında bunlar nasıl hayata geçecek diye bir dizi projelerini sundular. Bu çok değerli bir şey. Ayrıca toplumsal zemin çok daha fazla, toplumsal destek çok daha fazla. Bizce en azından potansiyel olarak öyle. Bir ilk çözüm sürecinde anımsarsanız Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sürece karşı iken şimdi Milliyetçi Hareket Partisi neredeyse bu süreci yürüten parti konumunda. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi de ilkesel olarak destekleyeceğini, karşısında olmayacağını söyledi. Bu da çok kıymetli bir şey. Sizin partiniz de bizim ziyaretlerimizde bunu açıkça dile getirdi. Bu sorun artık çözülmesi gerekir. Bu, sırtımızdan kaldırmamız gereken bir yük. Fakat şu meseleyi de dikkatimizi çekmek isterim.

"Türkiye'de belki de en son yapılacak şeyin en başta yapılması aslında hepimizin elini güçlendiren bir şey"

Silahsız olanlarla görüşme meselesi elbette parlamento böyle bir zeminde yürüyecek ama bu benzer süreci yaşayan tek ülke biz değiliz. Dünyanın değişik yerlerinde bizden önce de ve hala benzer sorunlar yaşayan ülkeler var. İngiltere'de bu sorun yaşandı, İrlanda'da, İspanya'da yaşandı, Filipinler'de yaşandı, Güney Afrika'da yaşandı ve bütün buralarda yaşanan süreçler sona erdirildiğinde o çatışmalı sürecin sonlandırılması için sürecin en sonunda silahların bırakılması sağlandı. En sonunda örgütler kendini feshettiler ve asıl ulaşılması gereken hedef gibi gözüküyordu bu. Ama Türkiye'de belki de en son yapılacak şeyin en başta yapılması aslında hepimizin elini güçlendiren bir şey."

Geyveli: "Siz iyi biliyorsunuz ama biz bilmiyoruz"

Komisyon önemli olduğunu, ancak şu an siyasi partilerin bu komisyonu kendi içerisinde rahatlıkla oluşturabileceklerini söyleyen Yeniden Refah Partili Geyveli de şöyle konuştu:

"Şimdi 41 yılda iki trilyon doların üzerinde teröre bir harcama var. Dolayısıyla bunda da pay sahibi olanlar bugün taraf değiştirdilerse biraz da bunun sebeplerinin ne olduğunu biz de merak ediyoruz. Daha düne kadar ne oldu da farklı bir duruş sergileyenler bugün farklı bir duruş sergiliyorlar. Bu konuda şu an için liderlik yapan siyasi parti bugün baraj sorunu olan ve barajın altında kaldığı kamuoyu anketlerinde belli oluyorsa buradaki temsili kabiliyet ve temsil açısından acaba sorumlu değil mi? Burada o partinin 'Bu işi biz sürüklüyoruz' diyerek götürmesi mümkün mü? Bir de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'biz MHP'yle diyor ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.' İyi siz biliyorsunuz ama biz bilmiyoruz. 86 milyon vatandaşımız da bilmiyor. Dolayısıyla burada ne olduğunu da bilmek herhalde bizlerin de milletimizin de hakkıdır. Burada kimse silahların susmasına, kardeşlik ikliminin oluşmasına karşı bir tane insan olduğunu zannetmiyorum. Ama 24 milyon kilometrekarede bölünme tehlikesi yaşamadık da 780 bin kilometrekarede biz bölünme tehlikesi yaşıyorsak o zaman biraz daha demek ki hep beraber bir yüzleşmeye, bir aynaya bakmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada nerede hata yaptık? Nerelerde bir yanlışlık var? Ama bizim için bir kardeşlik noktasında bir problemimiz yok. Biz zaten kardeşiz. Ama bu kardeşlik noktasında problemli olanlar kendi sorunlarını çözsünler. Bunlar da gerçek anlamda toplumumuzun bütününü temsil etmiyorlar diye düşünüyorum. Bu noktada çok az bir azınlığın gerçek anlamda kardeşlik noktasında bir problemleri olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Ali Karataş, DEM Parti, Türkiye, Gençlik, Siyaset, Güncel, Selçuk, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Partiler Arası Diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban kanı daireleri bastı Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Romanya ilk bitcoin ATM’sini açtı Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı
Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı

16:05
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
16:03
Victor Osimhen İstanbul’dan ayrıldı İşte ilk kare
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
13:48
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
00:34
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
23:50
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası
Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
23:46
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:19
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
22:18
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
21:03
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
20:24
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 17:03:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Partiler Arası Diyalog - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.