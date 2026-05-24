Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Uyarıları

24.05.2026 10:12
Bıçakçılar, Kurban Bayramı için kaliteli ve doğru bilenmiş bıçak kullanımına dikkat çekti.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan 'Bursa bıçağı' ustalarının yoğun mesaisi başladı. Ustalar bıçak yapım ve bileme işlemlerini sürdürürken, kurbanlıkların kesileceği bıçakların kalitesi ve bileme yöntemlerinin hakkında uyarıda bulunan Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, "Uygun kalitede olmayan ve doğru bilenmemiş bir bıçakla hayvanın canını yakmaktan başka bir şey yapamazsınız. Kesim sırasında hayvan kaçarak, kendisine ve çevresindekilere zarar verebilir. Bıçağınız iyi olmadığı ve doğru bilenmediği sürece her zaman tehlike altındasınız" dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan 'Bursa bıçağı' ustalarının mesaisi de günler öncesinden başladı. Fiyatı 500 ile bin 500 TL arasında değişen, keskinliği, sapının sağlamlığı ve çeliğin işlemesindeki kullanılan ateşte kestane kabuğunun yakılması gibi özelliklerle ön plana çıkan bıçağın bileme ve yapım aşaması ustalar tarafından sürdürülüyor. Vatandaşlar hem satın almak hem de mevcut bıçaklarını biletmek için Bıçakçılar Çarşısı'nın yolunu tutarken, Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, kurbanlıkların kesilmesi ve sonrasındaki işlemler için kullanılan bıçakların kalitesi ile bileme işlemlerinin doğru yapılması konusunda kasap ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

'SOKAKTAN BIÇAK SATIN ALMAYIN'

Bayramda kullanılacak bıçakların, seyyar olarak bileme işi yapan ve doğru teknikleri bilmeyen kişilere teslim edilmemesi gerektiğini söyleyen Adliğ, işinin ehli olan kasapların hangi bıçağı alacağını da bildiğini belirtti. Fatih Adliğ, "Bıçak fiyatları 500 ila bin 500 TL arasında değişir. Bu fiyatların altında satılan bıçaklar hayvanınızı kesemez. Özellikle bıçak dükkanlarından alışveriş yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bıçakçılar, müşterilerine daha kaliteli bıçak satmaya özen gösterirler. Her bıçak dükkanı sahibi, kaliteli bıçakla ön plana çıkmak ister. Bu yüzden kalitesiz bıçak yerine kaliteli olanı önerir. Bu da insanlarımızın işini kolaylaştırır. Ucuz bıçakları alıp insanlara 500 TL'ye satanlar da var. Bu yüzden sokakta bıçak satan kişiler yerine, bıçak dükkanlarından ürün almak daha güvenilirdir" diye konuştu.

'KASAPLAR 12, VATANDAŞLAR 3 FARKLI BIÇAKLA KESİM İŞLEMİNİ YAPABİLİR'

Bıçakçılarda 150 ila 200 çeşit arasında bıçak üretilip, satıldığını belirten Fatih Adliğ, kasapların her kesim tekniği için farklı bıçak tercih ettiğini söyleyerek, "Kasaplar; kesim, yüzme, doğrama ve sıyırma gibi işlemler için ayrı bıçaklar kullanır. Bunlar kendi aralarında da boyut ve şekil olarak ayrılır ve yaklaşık 10 ila 12 farklı bıçakla bir kasap işlemlerini halledebilir. Normal bir vatandaş için ise yüzme, kesme ve sıyırma işlemleri adına 3 bıçak yeterlidir. Bu çeşitler kurban kesimi için yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BİLEME İYİ OLMADIĞI SÜRECE BIÇAK HAYVANI KESEMEZ'

Kurban Bayram'ında büyük ve küçükbaşların uygun ve doğru şekilde bilenmiş bıçaklarla kesilmesi gerektiğine dikkat çeken Adliğ, "Bıçak bileme işlemlerini vatandaşlarımızın yine bıçak dükkanlarında yaptırmalarını öneriyorum. Özellikle sanal medyada bıçakla kağıt keserek gösteri yapıldığını görüyoruz. İlk etapta belki kalitesiz bir bıçak da kağıt kesebilir. Ancak bileme iyi olmadığı sürece o bıçak hayvanınızı kesmez. İşletmelerde bıçak bilemek için kullanılan malzemeler, sokakta bu işi yapmaya çalışan kişilerde yoktur. Sokak aralarında bıçak bilemesi yaptırılmamasını tavsiye ediyorum. Tek bir taşla bileme yapan, ayakkabı tamircisinin makinesiyle, canavar taşıyla veya el spiraliyle bileme yapanlar var. İnsanlarımız maalesef bunlara bileme yaptırıyor ve bıçakları artık geri döndürülemez hale geliyor" dedi.

'HAYVAN KAÇARAK KENDİSİNE VE ÇEVREDEKİLERE ZARAR VEREBİLİR'

Kaliteli ve iyi bilenmiş bir bıçağın kurbanlığın kesimi sırasında önemini vurgulayan Fatih Adliğ, "Kötü bilenmiş ve kurbanlık hayvan kesimine uygun olmayan bir bıçakla işlem yapmak vebali olan bir iştir. İnsanlarımız maalesef doğru teknikleri bilmeyen kişilere bileme yaptırıyor ve bıçağı artık geri döndürülemez hale geliyor. Uygun kalitede olmayan ve doğru bilenmemiş bir bıçakla hayvanın canını yakmaktan başka bir şey yapamazsınız. Kesim sırasında hayvan kaçarak, kendisine ve çevresindekilere zarar verebilir. Bıçağınız iyi olmadığı ve doğru bilenmediği sürece her zaman tehlike altındasınız" diye konuştu.

'HER İŞLEMİN BİLEME SİSTEMİ AYRIDIR'

Baba mesleğini devam ettiren bıçakçı Abdi Aydemir de 500-600 TL gibi fiyatlara 'dövme' bıçak satılamayacağını, bu fiyatlara 'dövme' bıçak alan kişilerin ise kandırıldığını söyledi. Bileme işleminin en az bıçağın kalitesi kadar önemli olduğunu ve bıçağın kullanım amacına göre bileme yönteminin de değişiklik gösterdiğini söyleyen Aydemir, "Evde gündelik işlerde kullanılacak, sebze ve meyve gibi ürünler kesilecekse bileme şekli farklı olur. Kurban kesilecek ya da sıyırma yapılacaksa her birinin bileme sistemi ayrıdır. Aynı ağız yapısıyla bilenmiş bıçaklar, kullanan kişinin hiçbir işine yaramaz. Uygun olmayan şekilde bilenmiş bir bıçak, iki danayı zor keser. Kurban Bayramı nedeniyle piyasaya çıkan kişilere vatandaşlarımız bıçaklarını bilettirmesin. Kurbanlık hayvanlarınızı kesecek bıçakları gerçek bıçakçılara teslim edin" dedi.

Kaynak: DHA

