Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı

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Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

ANKARA'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince düzenli olarak gerçekleştirilen fahiş fiyat ve etiket denetimleri, Kurban Bayramı öncesi artırıldı. Bakanlık ekipleri, Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı. Ankara'da çok sayıda marketi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol ederek, raflardaki etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Meyve ve sebze reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

'İDARİ YAPTIRIM UYGULUYORUZ'

Ankara İl Ticaret Müdürü Vekili Elif Tan, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketiyle ilgili denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak malın fiyat etiketinin bulunup, bulunmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra fiyat etiketinde malın ayırt edici özelliği, üretildiği yer, satış fiyatı, birim fiyatı ve satış fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların bulunup, bulunmadığını inceliyoruz. Ayrıca etiket fiyatıyla kasa fiyatının uyumlu olup, olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uyguluyoruz" dedi.