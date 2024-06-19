Kurban Bayramı Tatilcileri Dönüş Yolunda Yoğunluk Yaşıyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatilcileri Dönüş Yolunda Yoğunluk Yaşıyor

İstanbul dışında tatilini geçiren Kurban Bayramı tatilcileri, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor. Bayramın son gününde memleketlerine ya da tatil beldelerine dönen sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor. Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor. Ankara istikameti ile D-100 kara yolunda ise trafik normal seyrinde ilerliyor. Karabük kesiminde ise Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunda akıcı yoğun trafik görülüyor. Ankara istikametinde ise trafik akışı normal seyrediyor.

19.06.2024 21:07
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.

Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatilcileri Dönüş Yolunda Yoğunluk Yaşıyor - Son Dakika

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