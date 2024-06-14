Kurban Bayramı tatilinde milli parklar ve tabiat parkları ziyaretçilere hazır

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parkları, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçiler için hazır hale getirilerek tesislerde tüm önlemler alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki milli parklar ve tabiat parkları havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamları ile vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunuyor.

Şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için bu tür alanlar, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde cazibe merkezi haline geliyor.

DKMP Genel Müdürlüğü yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alan bulunuyor. Bunlardan 49 milli park ve 265 tabiat parkı vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor.

DKMP Genel Müdürlüğü, yazın gelmesiyle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde korunan alanlara yönelik ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını göz önüne alarak gerekli tedbirleri aldı.

Bu kapsamda, sahada bulunan bütün tesisler bakım ve tadilatları yapılarak kullanılır hale getirildi. Sahaların temizliğinin sağlanması hususunda önlemler artırıldı. Alanlarda yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulması için planlamalar yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü duruma karşı gerekli güvenlik tedbirleri de alındı.

Bayramda geçen yıl 4,6 milyon kişi korunan alanları ziyaret etti

Korunan alanları, geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon 601 bin 672 kişi ziyaret etmişti. Geçen yıl 24 Haziran-2 Temmuz döneminde en çok ziyaret edilen alanlar arasında Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı 488 bin 343 kişiyle birinci sırayı alırken burayı 471 bin 231 kişiyle Muğla'daki Marmaris Milli Parkı ve 362 bin 684 kişiyle Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı takip etti.

Doğayı keşfetmeyi seven toplam 63 milyon 679 bin 581 kişi, geçen yıl korunan alanlarla buluştu.

"Vatandaşlarımız orman yangınları konusunda tedbirli davranmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Bayram tatilinde tabiatla iç içe olmak isteyen vatandaşları milli park ve tabiat parklarına davet eden Yumaklı, binbir çeşit bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan korunan alanların, sadece geçmişten devralınan bir miras değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılması gereken birer hazine olduğunun altını çizdi.

Yumaklı, bu alanlardan faydalanan vatandaşların gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz, orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarıdır. Nitekim, büyük kısmı ihmal ve dikkatsizlik olmak üzere yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olması, bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Ayrıca yangınlara sebebiyet veren orman çöpleri konusunda da daha dikkatli olmalıyız. Aziz vatandaşlarımızın milli parklar, tabiat parkları ve ormanlarımızın içinde yangına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."