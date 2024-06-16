Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu - Son Dakika
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Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Denizli'de 170 kişi, Aydın'da 34 kişi ve Uşak'ta ise birkaç kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

16.06.2024 12:27
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Denizli, Aydın ve Uşak'ta kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Denizli'de belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bayram namazının ardından hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını evlerinin bahçesinde kesmeyi tercih etti.

Kesim sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralanan 170 kişi, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aydın

Aydın'da kurban kesimi esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan 34 kişi, Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılardan Mehmet Meydan, arkadaşıyla birlikte büyükbaş hayvanı kestikleri sırada yaralandığını ve eline 11 dikiş atıldığını söyledi.

Uşak

Uşak'ta da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen hastalardan İsmet Yaşar, kesim sırasında hayvanın kontrolden çıktığını belirterek elinin yarıldığını söyledi.

Hakkı Peker ise kurban eti taşıdığı sırada başını çarptığını, dikiş atıldığını belirterek tomografi sonucunu beklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu - Son Dakika

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