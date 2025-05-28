Kurban Pazarı'nda Zorlu Günler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Pazarı'nda Zorlu Günler

28.05.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kurban pazarlarında talep az, maliyetler yüksek; üreticiler mağdur durumda.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANKARA)- Kurban Bayramı'na günler kala Ankara'da kurban pazarları kuruldu. Üreticiler, talebin az olması ve maliyetlerin artmasından şikayetçi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan besici Şadi Şener, "Her sene geçen seneyi aratıyor, bu sene de umduğumuzu bulamıyoruz. Piyasayı düzeltsinler. Alıcıya da yazık, satıcıya da yazık" dedi.

Kurban Bayramı'na günler kala Ankara'daki Bağlum'da Kurban Pazarı  kuruldu. Alıcı ve satıcı arasında geleneksel hale gelmiş "kurban pazarlıkları" başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanlarını getiren üreticiler, yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Üreticiler, satışların geçen seneye göre az olduğunu ve ithal hayvanların getirilmesinin üreticiye zarar verdiğini belirtti. Satıcılar, emekli yurttaşların kurbanlık almakta zorlandığını da kaydetti.

"Böyle giderse bu yıl vatandaş kesemez"

Kurban pazarlığı esnasında fiyatlarının yüksek olduğundan dert yanan bir alıcı, "Böyle giderse bu yıl vatandaş kesemez. Pahalı" dedi.

"Yediği sap, samanı kurtarmıyor"

Besici Cuma Delibal, kar edemediğinden dert yanarak, "250 bin liralık canlı hayvanımı 210 bin liraya sattım. Ben bir buzağı alıyorum 60-70 bin liraya pazarda. Bu şartlarda pazardaki yer parası, nakliye parası kurtarmıyor. Yemin torbası 600-700 lira. Biz nasıl kazanacağız bu maldan" dedi. Delibal, ayrıca Ziraat Bankası'nın kredi faizlerine de tepki göstererek, yetkililere çağrıda bulundu. Delibal şöyle devam etti:

"Bu hayvanı 80-100 bin lira arası satıyoruz. Ben ne kazanacağım bu hayvandan? Yediği sap, samanı kurtarmıyor. Cumhurbaşkanımız bizi bir görsün. Bankaya borç ödeyeceğim. Ziraat Bankası'nda bile faiz uyguluyorlar bize. Ben ne kazanacağım ? Bu hayvan bana 120-130 bine mal oluyor. Bunu 100 bin liraya sattığımızda zarar. Devletimizden yardım bekliyoruz, ithalatı durdursun. Gelsin bizim hayvanımızı bizden alsın. Tamamen zarardayız, kimse kazanmıyor. Sadece aradaki komisyoncular kazanıyor. Üretici kazanmıyor"

"Tüm masraflar ikiye katlandı"

Besici Kütbettin Arpacı, hayvancılıkta maliyetlerin arttığını ve bu şekilde giderse hayvancılığı birçok kişinin bırakabileceğini vurguladı. Arpacı, "Besiciler zor durumda. Maliyetler pahalı. Alıcıya sıra gelince, alıcı da haklı. Yem fiyatları uçtu gitti. Tüm masraflar ikiye katlandı. Besicinin durumu iyi değil. Böyle olursa herkes bu işleri terk etmeye başlar" ifadelerini kullandı.

"Emekli 15 bin lira alıp da 35-40 bin liraya kurban kesemez"

Alıcı Mustafa Karaca'ya kurban fiyatlarının sorulması üzerine Karaca, "Parası olana normal, parası olmayana zor. 30-35 bin liradan aşağı kurban hissesi yok. Emekli falan için çok zor. Gelir kaynağı olmayana zor. Eğer yatırımı varsa eskiden, kirada evi falan varsa alabilir. Emekli 15 bin lira alıp da 35-40 bin liraya kurban kesemez" dedi.

"Her sene geçen seneyi aratıyor"

Besici Şadi Şener de maliyetlerin artmasından dert yanarak, "Alıcı da zor durumda, satıcı da zor durumda. Her sene geçen seneyi aratıyor. Mağdur oluyoruz bazı zamanlarda. Bir torba yemin olmuş parası 720 lira. Bunlar o yandan ağlıyor, besici bu yandan ağlıyor. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz? Bu malın maliyeti 100 bin lirayı geçiyor. Her sene geçen seneyi aratıyor, bu sene de umduğumuzu bulamıyoruz. Piyasayı düzeltsinler. Alıcıya da yazık, satıcıya da yazık" diye konuştu.

"Besicinin durumu iç açıcı değil"

Bir başka besici Emin Cömert ise emekli yurttaşların kurbanlık alımında zorlandığını belirterek, "Şu anda besicinin durumu iç açıcı değil. Emekli vatandaşlar sıkıntı çekiyor ama onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne biz kazanabiliyoruz ne de onlar kurban kesebiliyorlar. İsteriz ki herkes kurban kessin ama bütçeleri uymadığı için bazı vatandaşların kesme durumu olmuyor" dedi.

"Vatandaş da sıkıntıda, biz de sıkıntıdayız"

Küçükbaş hayvan üreticisi Bülent Yetkin de, "Besicilerin hali zor durumda. Bir torba yem olmuş 750 lira şu an. Günde 6-7 torba yem döküyoruz. 7 torba döktüğün zaman fiyatlar gelen müşteriye pahalı geliyor. Biz de maliyetini düşürmek için yem vermemezlik yapamıyoruz. Halimiz ortada işte. 50 bin lira desen alamıyorlar, bütçeleri zayıf. Halkın keseceği 17-20 bin liralık hayvanlar alıyorlar. Emekliler hayvan aldığı çok nadir. Alabiliyorlar ama zayıf hayvan alıyorlar. Vatandaş da sıkıntıda, biz de sıkıntıdayız. Herkes sıkıntıda" dedi.

"Her şey maliyetli"

Besici İrfan Dağ ise "Bir torba yem olmuş 600-700 lira. Her şey maliyetli" dedi.

"Karımız hiç yok"

Besici Önder Delibal da geçen seneye göre maliyetlerin iki katına çıktığını ancak kurban fiyatlarının artmadığını belirterek, "Besici kan ağlıyor, maliyetler çok yüksek. Fiyat girdileri çok yüksek. Kurban fiyatları geçen yıl ile aynı. Maliyeler ikiye çıktı. Maliyet arttı mı aynı fiyata satarsak karımız hiç yok. Mecbur, başka yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Pazarda ortalama kurban fiyatları büyükbaşlar için 100 ile 230 bin lira, küçükbaşlarda ise15 ile 35 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Ankara, Kurban, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Pazarı'nda Zorlu Günler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor O ilimizde görüntülendi Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho’yu göndereceğim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
17:06
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
16:55
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip
16:43
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
16:31
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip
Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
16:27
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
16:11
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi
Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
16:10
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 12:04:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Pazarı'nda Zorlu Günler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.