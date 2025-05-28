Kurban Pazarı'nda Zorlu Günler

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANKARA)- Kurban Bayramı'na günler kala Ankara'da kurban pazarları kuruldu. Üreticiler, talebin az olması ve maliyetlerin artmasından şikayetçi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan besici Şadi Şener, "Her sene geçen seneyi aratıyor, bu sene de umduğumuzu bulamıyoruz. Piyasayı düzeltsinler. Alıcıya da yazık, satıcıya da yazık" dedi.

Kurban Bayramı'na günler kala Ankara'daki Bağlum'da Kurban Pazarı kuruldu. Alıcı ve satıcı arasında geleneksel hale gelmiş "kurban pazarlıkları" başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanlarını getiren üreticiler, yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Üreticiler, satışların geçen seneye göre az olduğunu ve ithal hayvanların getirilmesinin üreticiye zarar verdiğini belirtti. Satıcılar, emekli yurttaşların kurbanlık almakta zorlandığını da kaydetti.

"Böyle giderse bu yıl vatandaş kesemez"

Kurban pazarlığı esnasında fiyatlarının yüksek olduğundan dert yanan bir alıcı, "Böyle giderse bu yıl vatandaş kesemez. Pahalı" dedi.

"Yediği sap, samanı kurtarmıyor"

Besici Cuma Delibal, kar edemediğinden dert yanarak, "250 bin liralık canlı hayvanımı 210 bin liraya sattım. Ben bir buzağı alıyorum 60-70 bin liraya pazarda. Bu şartlarda pazardaki yer parası, nakliye parası kurtarmıyor. Yemin torbası 600-700 lira. Biz nasıl kazanacağız bu maldan" dedi. Delibal, ayrıca Ziraat Bankası'nın kredi faizlerine de tepki göstererek, yetkililere çağrıda bulundu. Delibal şöyle devam etti:

"Bu hayvanı 80-100 bin lira arası satıyoruz. Ben ne kazanacağım bu hayvandan? Yediği sap, samanı kurtarmıyor. Cumhurbaşkanımız bizi bir görsün. Bankaya borç ödeyeceğim. Ziraat Bankası'nda bile faiz uyguluyorlar bize. Ben ne kazanacağım ? Bu hayvan bana 120-130 bine mal oluyor. Bunu 100 bin liraya sattığımızda zarar. Devletimizden yardım bekliyoruz, ithalatı durdursun. Gelsin bizim hayvanımızı bizden alsın. Tamamen zarardayız, kimse kazanmıyor. Sadece aradaki komisyoncular kazanıyor. Üretici kazanmıyor"

"Tüm masraflar ikiye katlandı"

Besici Kütbettin Arpacı, hayvancılıkta maliyetlerin arttığını ve bu şekilde giderse hayvancılığı birçok kişinin bırakabileceğini vurguladı. Arpacı, "Besiciler zor durumda. Maliyetler pahalı. Alıcıya sıra gelince, alıcı da haklı. Yem fiyatları uçtu gitti. Tüm masraflar ikiye katlandı. Besicinin durumu iyi değil. Böyle olursa herkes bu işleri terk etmeye başlar" ifadelerini kullandı.

"Emekli 15 bin lira alıp da 35-40 bin liraya kurban kesemez"

Alıcı Mustafa Karaca'ya kurban fiyatlarının sorulması üzerine Karaca, "Parası olana normal, parası olmayana zor. 30-35 bin liradan aşağı kurban hissesi yok. Emekli falan için çok zor. Gelir kaynağı olmayana zor. Eğer yatırımı varsa eskiden, kirada evi falan varsa alabilir. Emekli 15 bin lira alıp da 35-40 bin liraya kurban kesemez" dedi.

"Her sene geçen seneyi aratıyor"

Besici Şadi Şener de maliyetlerin artmasından dert yanarak, "Alıcı da zor durumda, satıcı da zor durumda. Her sene geçen seneyi aratıyor. Mağdur oluyoruz bazı zamanlarda. Bir torba yemin olmuş parası 720 lira. Bunlar o yandan ağlıyor, besici bu yandan ağlıyor. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz? Bu malın maliyeti 100 bin lirayı geçiyor. Her sene geçen seneyi aratıyor, bu sene de umduğumuzu bulamıyoruz. Piyasayı düzeltsinler. Alıcıya da yazık, satıcıya da yazık" diye konuştu.

"Besicinin durumu iç açıcı değil"

Bir başka besici Emin Cömert ise emekli yurttaşların kurbanlık alımında zorlandığını belirterek, "Şu anda besicinin durumu iç açıcı değil. Emekli vatandaşlar sıkıntı çekiyor ama onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne biz kazanabiliyoruz ne de onlar kurban kesebiliyorlar. İsteriz ki herkes kurban kessin ama bütçeleri uymadığı için bazı vatandaşların kesme durumu olmuyor" dedi.

"Vatandaş da sıkıntıda, biz de sıkıntıdayız"

Küçükbaş hayvan üreticisi Bülent Yetkin de, "Besicilerin hali zor durumda. Bir torba yem olmuş 750 lira şu an. Günde 6-7 torba yem döküyoruz. 7 torba döktüğün zaman fiyatlar gelen müşteriye pahalı geliyor. Biz de maliyetini düşürmek için yem vermemezlik yapamıyoruz. Halimiz ortada işte. 50 bin lira desen alamıyorlar, bütçeleri zayıf. Halkın keseceği 17-20 bin liralık hayvanlar alıyorlar. Emekliler hayvan aldığı çok nadir. Alabiliyorlar ama zayıf hayvan alıyorlar. Vatandaş da sıkıntıda, biz de sıkıntıdayız. Herkes sıkıntıda" dedi.

"Her şey maliyetli"

Besici İrfan Dağ ise "Bir torba yem olmuş 600-700 lira. Her şey maliyetli" dedi.

"Karımız hiç yok"

Besici Önder Delibal da geçen seneye göre maliyetlerin iki katına çıktığını ancak kurban fiyatlarının artmadığını belirterek, "Besici kan ağlıyor, maliyetler çok yüksek. Fiyat girdileri çok yüksek. Kurban fiyatları geçen yıl ile aynı. Maliyeler ikiye çıktı. Maliyet arttı mı aynı fiyata satarsak karımız hiç yok. Mecbur, başka yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Pazarda ortalama kurban fiyatları büyükbaşlar için 100 ile 230 bin lira, küçükbaşlarda ise15 ile 35 bin lira arasında değişiyor.