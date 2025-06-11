Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Yola Çıktılar - Son Dakika
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Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Yola Çıktılar

Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Yola Çıktılar
11.06.2025 11:32
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İsviçreli aktivistler, Gazze'ye dikkat çekmek için Küresel Gazze Yürüyüşü düzenliyor.

İsviçreli aktivistler, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için 54 ülkeden aktivist ve sağlıkçıların katılacağı, "Küresel Gazze Yürüyüşü" adıyla düzenlenecek eyleme katılmak üzere ülkeden ayrıldı.

54 ülkeden binlerce aktivist, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'deki havalimanında Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere bir araya gelecek ve 13 Haziran'da El- Ariş kentine hareket edecek.

Eylemciler, buradan Refah Sınır Kapısı'na kadar 3 gün yürüyüş yapacak ve çadır eylemleri düzenleyecek.

Refah Sınır Kapısı'nda 3 gün kalacak olan protestocular, tüm Gazze halkının uğradığı zulmü duyurmak için burada büyük bir miting de yapacak.

Aktivistler, eylemlerini 20 Haziran'da sonlandırmayı planlıyor.

Eyleme katılmak için yola çıkan İsviçreli aktivist Samuel Crettenand, Cenevre'den ayrılmadan önce havalimanında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktivistler olarak uzun zamandır bir eylemde bulunmayı düşündüklerini ve Mısır'a gitmeye karar verdiklerini anlattı.

Crettenand, "Çünkü bu insani kriz sırasında insanlara ulaşmanın tek yolu bu. Bu bir soykırım ve biz bunu durdurmanın yolunu arıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Elimizden gelen her şeyi denedik ve bundan daha iyi bir fikrimiz yok. Ancak hareket şu anda çok büyük. Bunun, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesine çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Eğer başaramazsak, bir sonraki eylem başaracak." dedi.

Dünya genelinden aktivistlerle Kahire'de 12 Haziran'da buluşacaklarını belirten Crettenand, 13 Haziran sabahı Mısır otoriteleri izin verirse otobüslerle El-Ariş'e gitmeyi planladıklarını söyledi.

Crettenand, Mısır'daki birçok ülkenin büyükelçisiyle iletişim halinde olduklarını dile getirerek, "Ancak şu anda bu eylem için (resmi) izin verilmedi ama reddedilmedi de. Bu yüzden bize yardım edeceklerini düşünüyorum. İnsani yardımın Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermek gibi aynı amaçları olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Herhangi bir sorunla karşılaşmak konusunda çekincelerinin olmadığını vurgulayan Crettenand, şunları kaydetti:

"Mısır hükümetinin güvenliği altında olacağımıza eminim. Gazze'deki insanlar her gün hayatlarını riske atıyor, bu yüzden insanların oraya gidip biraz risk alması normal. Ancak mümkün olduğunca fazla güvenlik sağlamayı başardık ve herkesin güvende olmasını umuyoruz. Hiç korkmuyorum. Gazze'deki insanlar o kadar çok acı çekiyor ki onlara yardım etmek için binlerce hatta 10 binlerce kişi olmak zorundayız. Onlara yardım etmeye geliyoruz ve bunu başaracağımızı umuyoruz."

Crettenand, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Cezayir, Tunus, Fas ve Moritanya'dan yüzlerce aktivistin oluşturduğu "Mağrib Direniş Konvoyu" ve "Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" ile de ortak hareket ettiklerini ve binlerce aktivistle Refah'ta olmayı öngördüklerini söyledi.

"Kalbimiz, bedenimiz ve ruhumuz Filistinlilerle"

Filistin asıllı İsviçreli aktivist Raya da Refah'a insanlık ve adalet için gittiklerini belirterek, bu insiyatifle insanlığı uyandırmak istediklerini ifade etti.

Raya, "(İsrail zulmünün durması) Filistinliler uzun zamandır bunu umut ediyor. 1947'den beri, uzun yıllardır işkence görüyoruz. Umut her zaman var ve başarabileceğimizi ümit ediyoruz. Hepimiz bir aradayız ve kalbimiz, bedenimiz ve ruhumuz (Filistinliler) onlarla. Umarız onlar için sonunda tüm insanlar gibi ve haklarıyla yaşayabilecekleri bir şeyler yapabiliriz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Mısır, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Yola Çıktılar - Son Dakika

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