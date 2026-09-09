Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi, Çin'in başkenti Beijing'de başladı
2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı kapsamındaki Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi çarşamba günü Beijing'de başladı. Zirve, küresel hizmet ticaretindeki gelişmeleri ve iş birliğini ele alacak.
BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) kapsamında düzenlenen Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
Kaynak: Xinhua
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