Küresel Isınma Çıldır Gölü'nü Vurdu - Son Dakika
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Küresel Isınma Çıldır Gölü'nü Vurdu

Çıldır Gölü yıl sonunda donmadı, turizmciler kış sezonu için endişeli ve don bekliyor.

11.12.2024 23:19
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Küresel ısınma Çıldır Gölü'nü de vurdu

Çıldır Gölü donmadı, turizmciler tedirgin

ARDAHAN - Küresel ısınma Çıldır Gölü'nde turizmi vurdu. Yıl sonu gelmesine rağmen Çıldır Gölü'nün donmaması turizmcileri olumsuz etkiliyor.

Ardahan ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü kıyısında bulunan işletme sahipleri gölün bir an önce donmasını bekliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde henüz donmanın başlamadığı gölün mavi suları ile çevresini kaplayan kar ise güzel görüntüler oluşturdu. Göl kenarındaki işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10'a kadar düştüğü göl çevresinde buz sarkıtları oluştu. Kış aylarında zemini buzla kaplanan gölü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Yüzeyinin 15-20 santimetre buzla kaplanmasından sonra atların çektiği kızaklar, yerli ve yabancı misafirlerin hizmetine sunulacak. Yüzeyi buz tutacak gölde Eskimo usulü balık da avlanacak.

Göl kıyısında restoran işleten Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü'nün şu ana kadar donmamasını şiddetli esen rüzgara bağladı. Uzunkaya, kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, "Turlar ocak ayı itibariyle başlayacak. Şu an gölün buz tutmasını bekliyoruz. Burası turizm alanı ve göl donsaydı şu an göl üzerinde atlı kızakları görecektik. Hedefimiz Aralık 25 itibariyle göl üzerine çıkarak etikliklerimizi yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Küresel Isınma Çıldır Gölü'nü Vurdu - Son Dakika

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