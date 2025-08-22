Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıkıyor

22.08.2025 11:18
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere 31 Ağustos'ta denize açılacak.

Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluşan "Küresel Sumud Filosu", onlarca gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek için hazırlıkları büyük oranda tamamladı.

Yaklaşık 50 ülkeden Filistin'e destek veren binlerce aktivistin katılımıyla oluşan filo, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmeyi planlıyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin 2007'den bu yana İsrail'in ablukası altında olduğunu söyledi.

Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki abluka ve şiddetin arttığını belirten Tunç, Birleşmiş Milletler gibi kurumların yetersiz kalması nedeniyle sivil hareketlerin ablukayı delmek için girişimlerde bulunduğunu anımsattı.

"İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için bir araya geldik"

Son olarak Küresel Sumud Filosu'nun oluşturulduğunu dile getiren Tunç, "Sivil, barışçıl ve şiddetsiz bir eylem ile dünya kamuoyunun desteğini alarak ablukayı kırmak ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşılmasını sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bu hareket devletlerin, kuruluşların desteği olmadan tamamen sivil toplumların bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde binlerce kişinin filoya katılmak için başvuruda bulunduğunu bildiren Tunç, "Her ülkenin delegasyonu kendi katılımcılarını, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, milletvekilleri, kanaat önderleri ve aktivistlerden seçiyor. Akreditasyon işlemi böyle tamamlanıyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aktivistlerin filoya yönelik büyük bir teveccühünün olduğunu vurgulayan Tunç, "Filo onlarca gemiyle yola çıkacak. Türkiye Delegasyonu da kendi hissesine düşen payla, güçlü bir temsiliyetle filoda bulunacak." diye konuştu.

"Hazırlıklarda son aşamaya geldik"

Filistin konusunda hassasiyet gösteren milletvekili, yazar ve sanatçıların filoya dahil olmak için irtibata geçtiklerini ifade eden Tunç, "Filo hazırlıklarında son aşamaya geldik. Gemiye binecek aktivistler ve yedek isimler belirlendi. Gemideki pozisyonlar ve iş dağılımı kendilerine tevdi edildi. Gemilerin teknik bakımı ve dizayn süreci elverişli hale getiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in olası bir müdahalesi karşısında uluslararası hukuk çerçevesinde direnç göstereceklerinin altını çizen Tunç, "İlk hedefimiz, gemileri Gazze'ye ulaştırmak. Ulaştıktan sonra gemilerimizi Gazze halkına hediye edeceğiz." dedi.

Tunç, filo yola çıktıktan sonra toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
