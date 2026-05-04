Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivisti, Osmanlı Devleti'nin uzattığı yardım elini hatırlattı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivisti, Osmanlı Devleti'nin uzattığı yardım elini hatırlattı Açıklaması

04.05.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Ülkem İrlanda'da, 1840'larda Britanya tarafından dayatılan bir kıtlık yaşadığımızda, Türkiye (Osmanlı) bize gıda gönderdi ve yardım etti. İrlanda halkı bunu hala hatırlıyor. Şimdi ben ve Türk kardeşlerim, yoldaşlarımla kıtlık dayatılan Gazze'ye gidiyoruz. Bu, tarihin tekerrür etmesi, döngünün tamamlanmasıdır ve bu insanlıktır"

Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivisti Mikey Cullen, 1840'larda ülkesi İrlanda'daki Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı Devleti'nin uzattığı yardım elini hatırlatarak, "Şimdi ben ve Türk kardeşlerim, yoldaşlarım, kıtlık dayatılan Gazze'ye gidiyoruz. Bu, tarihin tekerrür etmesi, döngünün tamamlanmasıdır ve bu insanlıktır." dedi.

Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan katılan Cullen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla çıktığı yolculukta İrlanda halkı adına Türk halkına teşekkür etti.

İrlandalı lise öğretmeni olan şair Cullen, "Bu görev sayesinde artık çok sayıda Türk arkadaşım var. Ülkem İrlanda'da, 1840'larda Britanya tarafından dayatılan bir kıtlık yaşadığımızda, Türkiye (Osmanlı) bize gıda gönderdi ve yardım etti. İrlanda halkı bunu hala hatırlıyor. Şimdi ben ve Türk kardeşlerim, yoldaşlarımla kıtlık dayatılan Gazze'ye gidiyoruz. Bu, tarihin tekerrür etmesi, döngünün tamamlanmasıdır ve bu insanlıktır." ifadelerini kullandı.

Cullen, 12 yılı aşkın süredir Filistin dayanışma hareketinin içinde yer aldığına işaret ederek, İrlanda'nın verdiği emperyalizm ve sömürgecilik karşıtı mücadelenin Gazze ile benzerlikler taşıdığını ve İrlanda tarihindeki mücadelelerin Filistin halkının mücadelesi arasındaki bağı görebildiğini söyledi.

"Avrupa kendi sularında kendi vatandaşını koruyamıyor"

Filonun yolculuğu sırasında uluslararası sularda İsrail'in gerçekleştirdiği müdahalelere değinen Cullen, "İsrail'in Avrupa sularında vatandaşları kaçırması uluslararası hukukun açık ihlalidir. Kendi vatandaşlarının serbestçe seyahat etme hakkını dahi koruyamayan bir Avrupa, bu soykırıma suç ortağı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cullen, Sicilya'dan ayrılmalarından itibaren insansız hava araçları ve askeri uçaklar tarafından izlendiklerine dikkati çekerek, Yunanistan açıklarında gerçekleşen müdahale anını ise şöyle anlattı:

"İsrail savaş gemisinin dev projektörlerini ve küçük hücum botlarının hareketliliğini gördük. Silahların kırmızı lazerleri yoldaşlarımızın üzerine doğrultulmuştu. İlk başta bunun Yunan makamları olduğuna inanmak istedik, İsrail'in işgal altındaki Filistin'den bu kadar uzakta, Avrupa sularında bu denli pervasızca davranabileceğini tahmin etmemiştik."

"İşkence haberleri alıyoruz ama vazgeçmiyoruz"

Gözaltına alınan ve darbedilen arkadaşları için büyük endişe duyduğunu belirten Cullen, "Bazı yoldaşlarımızın ağır şekilde darbedildiğine ve işkence gördüğüne dair raporlar var. Bir arkadaşımızın 6 kaburgasının kırık olduğunu biliyoruz. İsrail acımasız bir devlet ancak biz kararlıyız. Bize yapılacak olanlar, Filistinlilerin her gün yaşadıklarının sadece küçük bir parçasıdır." dedi.

İrlandalı aktivist Cullen, tüm dünyaya İsrail'i boykot etme ve hükümetlere baskı yapması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Dünyada barış ve adalet isteyen milyarlarca insan, şiddet yanlısı bir avuç tiranın karşısında durabilir. Türkiye'de, İrlanda'da, Fransa'da ve İspanya'da yaşayan insanlara sesleniyorum, hükümetlerinizi rahat bırakmayın. Eğer yeterli baskıyı kurarsak harekete geçmek zorunda kalacaklar. Güney Afrika'daki apartheid rejimine yapıldığı gibi, İsrail'i de izole etmeli ve bu soykırımın sorumlularını Lahey'de savaş suçları mahkemesinde görmeliyiz."

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivisti, Osmanlı Devleti'nin uzattığı yardım elini hatırlattı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

15:05
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 15:13:50. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivisti, Osmanlı Devleti'nin uzattığı yardım elini hatırlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.