Küresel Sürdürülebilirlik Kongresi 2025 İstanbul'da

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) işbirliğiyle İstanbul'da ilk kez "Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025" düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumlarınca nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel işbirliklerinin ele alınacağı kongre, 16-19 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak.

100'den fazla ülkeden 5 bini aşkın uluslararası temsilcinin katılacağı kongrede, "Şehirler ve Topluluklar", "Dijital İnovasyon", "Eğitim, Cinsiyet ve Eşitsizlikler", "Enerji ve Sanayi", "Gıda, Kara, Su ve Okyanuslar" ve "Sağlık ve İyilik Hali" olmak üzere 6 farklı sürdürülebilir kalkınma amacı üzerinde yoğunlaşılacak.

Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtımına da katkı sağlaması beklenen kongrede, YÖK ve Türkiye yükseköğretim kurumları için "Türk Üniversiteleri Pavilyonu" da bulunacak. Üniversiteler burada stant açarak, eğitim olanaklarını tanıtacak.

Ayrıca "THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması (Impact Rankings)" sonuçlarının da açıklanacağı kongrenin açılış konuşmalarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve THE Küresel İlişkiler Direktörü Phil Baty yapacak.

"Yükseköğretim tarihimiz açısından çok kıymetli"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Özvar da "Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi 2025"in ilk kez Türkiye'de yapılacağını belirterek, "Yükseköğretim tarihimiz açısından çok kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Böyle büyük ve önemli bir kongrenin ülkemizde yapılacak olması Türkiye'nin yükseköğretimde geldiği noktayı göstermesi açısından anlamlı." ifadelerini kullandı.