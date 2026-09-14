Kürşad Zorlu: Suriye\'de Türkçe seçmeli ders olarak okutulmaya devam edecek

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Suriye'de Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması ile ilgili haberlere ve tartışmalara değinerek, "Bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın temasları kapsamında Türkçenin seçmeli dil olarak kullanımı konusunda bir engel bulunmadığı Suriye makamlarınca açıklanmıştır. Buna göre Türkçe seçmeli ders olarak uygulamadaki mevcut haliyle kullanılmaya devam edecek ve önümüzdeki süreçte yeni bir düzenleme olması halinde kurumlarımız arasındaki istişarelerle çözüme kavuşturulacaktır" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Suriye'de Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir kamuoyuna yansıdığı üzere Suriye'de Türkçenin seçmeli ders olarak kulllanımı konusunda çeşitli haberler ve değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Söz konusu tartışmaların kamuoyuna yansıdığı andan itibaren ilgili kurumlarımızca koordinasyon halinde konu yakından takip edilmiş ve son olarak bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın temasları kapsamında Türkçenin seçmeli dil olarak kullanımı konusunda bir engel bulunmadığı Suriye makamlarınca açıklanmıştır.

Buna göre Türkçe seçmeli ders olarak uygulamadaki mevcut haliyle kullanılmaya devam edecek ve önümüzdeki süreçte yeni bir düzenleme olması halinde kurumlarımız arasındaki istişarelerle çözüme kavuşturulacaktır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep tayyip Erdoğan liderliğinde Suriye'nin tüm bileşenleriyle barış, huzur ve refah temelinde geleceğe taşınmasına yönelik kararlı irademiz devam edecektir."