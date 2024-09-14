Kursk'ta 103 Rus ve 103 Ukrayna Askere Takas

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- Kursk'ta esir düşen 103 Rus askeri ile 103 Ukrayna askeri takas edildi

MOSKOVA - Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda esir düşen 103 Rus askeri ile 103 Ukrayna askeri takas edildi.

Rusya-Ukrayna arasında esir takası sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu Kursk bölgesinde esir düşen 103 Rus askerinin Ukrayna tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu. Karşılığında 103 Ukrayna askerinin serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Rus askerleri Belarus topraklarında bulunuyor, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra aileleriyle iletişim kurma imkanı da sağlanıyor. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya'ya getirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus esaretinden 103 savaşçımızı daha Ukrayna'ya başarıyla geri getirdik. Kiev ve Donetsk bölgeleri, Mariupol ve Azovstal, Luhansk, Zaporijya ve Harkov bölgelerinin savunucuları. Ukrayna'ya böyle güzel bir haber ulaştırdıkları için ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.