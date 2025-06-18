Kürt Müziğinin Taçsız Kraliçesi Ayşe Şan, 29 Yıl Sonra Diyarbakır'da Defnedildi - Son Dakika
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Kürt Müziğinin Taçsız Kraliçesi Ayşe Şan, 29 Yıl Sonra Diyarbakır'da Defnedildi

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18.06.2025 13:20  Güncelleme: 14:23
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Kürt Müziğinin Taçsız Kraliçesi Ayşe Şan, 29 Yıl Sonra Diyarbakır\'da Defnedildi
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Kürt müziğinin önemli ismi Ayşe Şan, 1996 yılında hayatını kaybettikten sonra 29 yıl aradan sonra memleketi Diyarbakır'a getirildi. Cenazesi, ailesi ve birçok kişinin katılımıyla defnedildi.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLAR

(DİYARBAKIR) - İzmir'de 1996'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren ve Kürt müziğinin "Taçsız Kraliçesi" olarak bilinen sanatçı Ayşe Şan'ın cenazesi, 29 yıl sonra Diyarbakır'a getirilerek toprağa verildi.

Kürt müziğinin "Taçsız Kraliçesi" olarak bilinen sanatçı Ayşe Şan'ın cenazesi 29 yıl sonra memleketi Diyarbakır'a getirildi. İzmir'de 18 Aralık 1996 günü yaşadığı rahatsız nedeniyle yaşamını yitiren Ayşe Şan'ın cenazesi bu sabah İzmir'den Diyarbakır'a havayoluyla getirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile Ayşe Şan'ın ailesi, yakınları ile sevdikleri tarafından Diyarbakır Havalimanı'nda alınan cenaze Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

Ayşe Şan'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için mezarlıkta DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları, aydın, yazar, kurum ve kuruluş temsilcileri, ailesi ve çok sayıda kişinin katılımıyla dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Ayşe Şan'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze töreninde konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Ayşe Şan'ın mezarına sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Ayşe Şan, bugün evinde, yurdunda, vatanında, annesinin yanında. Biz, bu sebeple çok onurlu ve gururluyuz" dedi.

29 yıl sonra annesinin cenazesinin vasiyeti üzerine Diyarbakır'a getirilmesinden memnun olduklarını söyleyen oğlu Murat Kersen, şunları söyledi:

"Bölge insanı annemi severdi. Annemin cenazesini getirmekte biraz geç kaldık. Onu tartışmaya gerek yok. Belki hata bizdedir. Bu saatten sonra annem sizlere emanet. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Hiç kimseye bir sorun çıkarmadı Allah'a şükür. Emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlar sağ olsun. Güzel bir şey. Dediğim gibi annem bizden çıktı artık. Sizlere emanet. Diyarbakır halkına, Kürt halkına emanet. Bizden çok siz gelip gidersiniz buraya. Annemim vasiyeti annesinin üzerine defin olmaktı. Ama orada dayım olduğu için bunu yapamadık."

Ayşe Şan kimdir?

1938 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ayşe Şan, Kürt müziğinin güçlü ve özgün seslerinden biri olarak tanındı. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Şan, özellikle dengbejlik geleneğinden beslenen yorumlarıyla halk arasında derin bir iz bıraktı. Hem Kürtçe hem Türkçe eserler seslendiren sanatçı, özellikle Kürtçe kilamlarıyla tanınmış, sürgün, özlem ve halkın yaşadığı acıları dile getiren ezgileriyle gönüllerde taht kurdu.

Babası da bir dengbej olan Ayşe Şan, müzik yaşamı boyunca Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Almanya gibi farklı yerde yaşadı. Ayşe Şan, yakalandığı hastalık nedeniyle 1996 yılında İzmir'de yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kürt Müziğinin Taçsız Kraliçesi Ayşe Şan, 29 Yıl Sonra Diyarbakır'da Defnedildi - Son Dakika

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