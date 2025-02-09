Kürt ve Türk Birliği İçin Çağrı

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HABER: İshak Kara

(VAN) - Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan "Bizler Kadim Aşiretler Federasyonu olarak, köklü birikimimiz, kadim kültür ve medeniyetimiz ile ön yargısız ve samimi her türlü girişimi desteklediğimizi bildiriyoruz. Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet, üstüne düşeni yapmalıdır. PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır" diye konuştu.

Kadim Aşiretler Federasyonu'nun Van'da yaptığı açıklamaya İstanbul, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge illeri başta olmak üzere 22 ilden 230 aşiret lideri ve kanaat önderlerinin de aralarında olduğu yaklaşık 400 kişi katıldı. Açıklamada konuşan Kadim Aşiretler Federasyon Genel Başkanı Rasim Aslan şunları söyledi:

"Bugün dünyada ve ülkemizde hızla değişen şartlar karşısında bizlere düşen en büyük görev; birlik içinde hareket ederek geleneklerimizi, çağın gelenekleriyle uyumlu bir şekilde yaşatmaktır. Gençlerimizin eğitimi, kadınlarımızın toplumsal hayata daha fazla katılımı, ekonomik kalkınma ve kültürel mirasımızın korunması gibi konular hepimizin meselesidir. Bu doğrultuda Kadim Aşiretler Konfederasyonu olarak, gençlerimize sahip çıkacağız. Kadınlarımızın gücünü ve emeğini destekleyeceğiz. Aşiretler arası dayanışmayı artıracağız. Tarih boyunca zor zamanlarda biri birine sahip çıkan, sevinçte ve kederde bir arada olan bir toplumuz. Bu günde aynı ruh ve inançla hareket ederek birliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz.

"Ülkemizde son kırk yılda çok büyük acılar yaşandı"

Ülkemizde son kırk yılda çok büyük acılar yaşandı, telafisi mümkün olmayan büyük can kayıpları oldu. Hiçbir kazananı olmayan yoğun bir çatışma ortamı iç ve dış çevrelerce yaşatıldıkça gencecik evlatlarımızı kaybettik. Annelerimizin gözyaşları, ailelerimizin feryatları yeri göğü inletti. Çok büyük maddi ve manevi tahribat oldu. Bölge insanı büyük acılar yaşadı, şehirler harabeye döndü. Bölgede yaşayan İslami kurumlar hedef haline getirildi. Mütedeyyin insanlar korkunç işkenceler ile katledildi. Ülkemizin uzun bir zamandır terör olaylarının çok büyük maddi ve manevi zarar gördüğü apaçık bir gerçektir. Kardeşçe yaşamamızı istemeyen bazı güçler tabii olarak bu kaos ortamının bitmesini istememektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın huzursuzluğunun azalması ve refah düzeyinin yükselmesi için emperyalist güçlerin oluşturduğu bu terör belasından bir an önce kurtulmak gerekmektedir. Hep birlikte bir mozaik olarak ortak kültür ve değerler etrafında inşa ettiğimiz yaşam, özgeçmişimiz ve tarihimiz bizi barış ve kardeşlik ruhuna sahip çıkmaya ve yaşatmaya mecbur kılıyor. Gençlerimize, çocuklarımıza ve henüz doğmamış gelecekteki nesillerimize anlatacağımız güzel öykülerimizi, kardeşliğimizi, birlik ve beraberlik ruhumuzu daha zengin ve güçlü kılmalıyız. Kuşkusuz güzel öyküler ancak barış ve kardeşlik ikliminde yazılabilir. Bu da ancak eşit haklara sahip adalet ile temellendirilmiş ve anayasal güvenceye alınmış, bütün etnik yapıların kardeşliği ile tesis edilebilir.

"Her adımı önemsiyor ve destekliyoruz"

Yakın zamanda ülkemizdeki bazı siyasi liderlerimizin engin bilgi ve tecrübe birikimleri ile tarihi sorumluluk ve insiyatif alarak ülkemizde barış, kardeşlik ve huzur ortamı tesis edilmek üzere çok anlamlı ve kıymetli bir girişimde bulunduklarını görüyoruz. Kuşkusuz bu girişimi çok önemli buluyor ve önemsiyoruz. Ülkemizin, coğrafyamızın, vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde yaşaması için atılacak olumlu ve hayırlı her adımı önemsiyor ve destekliyoruz. Onun için çözüm sürecinin üstünden uzun yıllar geçmişken yapılan yeni çağrı ile yitirmiş olduğumuz umutlar bir daha yeşerdi. Öncelikle PKK'nın silah bırakmasına yönelik Abdullah Öcalan'a yapılan çağrı son derece değerli ve yerinde bir çağrıdır. Bu sorunu çözme noktasında ortaya konulan her irade değerlidir.

"Öcalan, siyasal Kürt partiler, İslami oluşumlar sürece katkıda bulunmak zorundadırlar"

Tabii olarak Kürt sorununun muhatabı Kürt halkıdır. Kürt halkı kendi içinde geniş, demografik ve İslami yapıya sahip bir halktır. Yeni süreçte, daha önceki dönemde İslami camianın (parti, dernek, STK ve kadim aşiretlerin önderleri, alimleri) bu sorunu çözmeye dair çabaları ve hassasiyetleri dikkate alınarak adım atılmalıdır. Hem Öcalan hem siyasal Kürt partiler hem de İslami oluşumlar bu sürece katkıda bulunmak zorundadırlar. Bilinmelidir ki Türkiye, Türkiye'deki Türklerin ve Kürtlerin güvende yaşayabileceği emperyalist güçlerin sömürüsüne karşı yekvücut direnebileceği tek vatandır.

"Ön yargısız ve samimi her türlü girişimi desteklediğimizi bildiriyoruz"

Bugün Ortadoğu'da Gazze ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak saldırıları durdurabilecek tek Ülke Türkiye'dir. Bu nedenle bu süreç hiçbir siyasi propagandaya kurban edilmemelidir. PKK sorunu sadece Kürt sorununun ortaya çıkardığı bir sorun değildir ancak çoğunlukla Kürt sorunundan beslenmiştir. PKK yerel ve küresel boyutları olan, ekonomik ve sınıfsal yapıdan beslenen bir oluşumdur. Bu minvalde silah bırakma çağrısı değerli bir çağrıdır. Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet, üstüne düşeni yapmalıdır.

PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır. Bu mesele, Doğusundan Batısına bütün toplumun ortak meselesidir. Dolayısıyla bütün siyasi tarafların sürece destek olmaları ve olumlu katkı vermesi tarihi bir sorumluluktur. Siyasi, felsefi, dini ve ideolojik olarak hangi görüşe sahip olursa olsun tüm toplum kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının diğerlerini dışlamadan, ötekileştirmeden kendi müktesebatı gereğince sürece taraf olmaları, katkı vermeleri, sürecin kapsayıcı ve sağlam bir zeminde çözüme kavuşması için önemlidir. Bizler Kadim Aşiretler Federasyonu olarak, köklü birikimimiz, kadim kültür ve medeniyetimiz ile ön yargısız ve samimi her türlü girişimi desteklediğimizi bildiriyoruz. Tabi ki toplumumuzun kültür, inanç ve değerlerinin görmezden gelinmemesi, bütün bu süreçte bir şekilde acıyı çeken kesimlerin gönüllerine su serpecek kalıcı çözüm odaklı bir yaklaşımın sergilenmesi çok önemlidir. Bu bağlamda 85 milyon vatandaşımızın kardeşliği için ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak adına, bu bildiri ile sesimizi Türkiye'de yaşayan bütün halklara iletmek istiyoruz ve herkesi çözümün bir çağrısı olmaya çağırıyoruz."