Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtaran-2026 Tatbikatı Başladı
20.04.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Deniz Kuvvetleri, Kurtaran-2026 Tatbikatı ile denizaltı kurtarma operasyonlarını test ediyor.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, gemideki brifingde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan Kurtaran-2026'nın Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edildiğini söyledi.

Kurtaran-2026 Tatbikatı'nda satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltının personelinin, NATO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılacağını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Tatbikat, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun olarak triyaj, tıbbi tedavi ile rekompresyon veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir."

Günay, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan DYNAMIC MINOTAUR Masabaşı Tatbikatı'nın 16-17 Nisan'da Türkiye ev sahipliğinde Kurtaran-2026 Tatbikatı ile ilişkilendirilerek icra edildiğini ifade etti.

Masa başında alınan kararlarla gerçek zamanlı olarak gemilerin manevra yapması ve kurtarma sistemlerinin seferber edilerek test edilmesi ve planlamaya fiziksel bir boyut kazandırarak birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Günay, "Kurtaran-2026 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 9'uncusu olarak Aksaz Marmaris bölgesinde icra edilecek fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır." diye konuştu.

Tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, milli kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacağını anlatan Günay, "Tatbikatın hedef kitlesi denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlardır." dedi.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 2 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin iştirak ettiğini bildiren Günay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 AS-532 couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 CASA CN-235 tipi nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botunun destek verdiğini aktardı.

Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi kullanılacağını, scuba ve satıhtan ikmalli dalış sistemi ile dalışlar icra edileceğini belirten Günay, şöyle devam etti:

"Kurtaran-2026 denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı kapsamında 15 Nisan'da tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhasında, denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi, faaliyetleri icra edilmiştir."

Günay, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın basın gününde arama kurtarma unsurlarının tanıtımı ve fiili olarak yapılan kurtarma eğitimlerinin sergilenmesinin yapılacağını belirtti.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz katıldı.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü safhasını 22 ülkeden 11 askeri ataşenin de dahil olduğu 34 gözlemci de takip etti.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı
Tedesco’nun kader maçı Kazanamazsa ’’güle güle’’ denilecek Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:47:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.