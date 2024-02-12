Kurtlar Havsa\'da besicilerin hayvanlarına saldırdı

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EDİRNE'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere köylerinde, kurtlar besicilerin hayvanlarına saldırıp 10 koyunu öldürdü. Habiller köyünde ağılına kurduğu güvenlik kamerasıyla saldırıyı kayıt altına alan Adnan Ateş, Kamera kayıtlarını incelediğimizde yaklaşık 5-6 tane kurdun gelip koyunları parçalayıp yediklerini sonra da uzaklaşıp gittiklerini gördük. Arazide aç kaldıkları için geliyorlar diye düşünüyoruz. Nöbet tutuyoruz artık, gece kaçta uyanırsak ilk işim kameralara bakıp takip etmek oluyor dedi.

Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere köylerinde besicilik yapanlar son günlerde ağıllarındaki hayvanlara saldıran kurtlara karşı alarmda. Habiller köyünde 5, Söğütlüdere köyünde 5 olmak üzere 10 koyunun kurt saldırılarında ölmesinin ardından, köylüler kurtlara karşı geceleri nöbet tutmaya başladı. Habiller köyünde kurtların koyunlara saldırdığı anlar, ağıla kurulan güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Ağılına güvenlik kamerası koyan Adnan Ateş (45), ne yapacaklarını bilemediklerini, çaresiz kaldıklarını söyledi. Aile olarak 35 yıldır besicilik yaptıklarını söyleyen Ateş, 'Evimiz meraya açılan kısımda kaldığı için güvenlik kameralarımız var. Gece kamera görüntülerinden kurtların saldırdığını gördük. Sabah çalışanlarımız hayvanlara bakmaya girdiklerinde kurtların parçaladığı koyunları görüyorlar. Bize haber verdiler kamera kayıtlarını incelediğimizde yaklaşık 5-6 tane kurdun gelip koyunları parçalayıp yediklerini sonrada uzaklaşıp gittiklerini gördük. Arazide aç kaldıkları için geliyorlar diye düşünüyoruz. Kış bu yıl yumuşak da geçtiği halde nereden geldiğini bilmediğimiz kurt saldırıları duyulmaya başladı. Çevremizde bulunan Söğütlüdere köyünde de geçtiğimiz günlerde olmuştu dedi.

'DAHA ÖNCE HİÇ BAŞIMIZA GELMEDİ'

5 koyunun öldüğünü, birisinin ise yaralandığını söyleyen Ateş, Daha önce en fazla 2 kurdun görüldüğünü duyuyoruz. Kamera kayıtlarına baktığımızda bizim hayvanlarımıza saldıran 6 kurdun olduğunu gördük. Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmedi. Evimizin etrafında saldırgan köpeğimiz de yok. Salma köpek de bakamıyoruz. Çünkü evimizin konumu meraya açılan bir konumda insanlara zarar vermesinden korkuyoruz. Kurtların saldırısında 5 tane koyunumuz öldü, 1'nin de ayaklarını falan kırmışlar yaralamışlar toplamda 6 tane hayvana zarar verdiler diye konuştu.

Hayvanlarını koruyabilmek için nöbet tutmaya başladıklarını söyleyen Ateş, Gece uyanık olup kameralardan veya köpeklerin hareketlerinden şüphelendiğimizde işletmemizin etrafında gezinip bağırıp çağırmaktan başka önlem alamıyoruz. Nöbet tutuyoruz artık, gece kaçta uyanırsak ilk işim kameralara bakıp takip etmek oluyor. Ne zaman saat kaçta geleceğini bilemiyorsunuz. 3 gün önce saldırı oldu, o günden bu yana bir saldırı olmadı. Bir daha ne zaman gelirler onu da bilmediğimiz için nasıl önlem alacağımızı da bilemiyoruz. Büyükbaş hayvanlarım da var. Onlara da zarar verir, diye korkuyoruz dedi.

'2 METRELİK DUVARDAN GEÇİYORLAR'

Söğütlüdere köyünde besicilik yapan İdris Erol da 'Daha önceden anaç koyun bakıyordum, onlardan 3-4 tane saldırıda telef olanlar oldu. Bu yıl da kurbanlık koç bakıyorum. Onlara saldırdılar, 5 tane zararım var. Bu son 2 yıldır kurt popülasyonu çok arttı. Köpekler falan çare etmiyor. Ancak kapatarak önlem alamaya çalışıyoruz. 2 metre duvar dedik, atlayamaz, dedik ama onları da gördük, duvar 2 metre de olsa oradan da geçiyor. Civar köylerde Habiller ve Musulça'da girdiği yerlere ikinci, üçüncü defa girdiğini duyduk. Kapatmaktan başka çare bulamadık. Küçükbaş hayvanları kapattığımızda da aç kalan kurtlar büyükbaşlara saldıracak diye korkuyoruz ifadelerini kullandı.(DHA)