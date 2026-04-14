Kurtulmuş, Bahreyn Meclis Başkanı ile Görüştü

14.04.2026 16:03
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn ile ikili ilişkileri güçlendirme ve bölgedeki barış için görüşme yaptı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin Salman Al Musalam ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birliği'nin 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede, Bahreyn ile ikili ilişkilerin her geçen gün güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik her iki tarafta da önemli bir siyasi iradenin bulunduğunu belirtti. Bahreyn'in, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olmasından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Bahreyn başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkelerine ve Ürdün'e geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi. Kurtulmuş, İran'ın kardeş Bahreyn'i ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını ifade ederek, Türkiye olarak bölgede barışın hakim olması için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi. Görüşmede, AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

Kaynak: DHA

