Kurtulmuş, Cenevre'de İSİPAB Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Kurtulmuş, Cenevre'de İSİPAB Toplantısına Katıldı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de İSİPAB toplantısında Filistin'e destek vurgusu yaptı.

13.10.2024 16:47
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB toplantısına katıldı

CENEVRE - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 149. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği eşgüdüm toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 149. Genel Kurulu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Kurtulmuş, ziyareti kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği eşgüdüm toplantısına katıldı. İSİPAB Dönem Başkanı, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo'nun başkanlık ettiği Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Kurtulmuş, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerine Türk halkının selamları ve dostluk mesajlarını iletti.

Son derece hassas bir dönemde bir araya geldiklerini dile getiren Kurtulmuş, bu dönemde küresel olarak sosyal, ekonomik ve politik sorunların birbiriyle kesiştiğini ve bunların merkezinde Gazze, Kudüs-ü Şerif ve Filistin halkının durumunun yer aldığını belirtti.

"Tarihin bu kritik döneminde tüm insanlığın ama en çok da İslam ümmetinin birlik ve beraberlik sergilemesi gerekmektedir. Böyle bir birliktelik olmadan sadece Müslümanlara değil insanlığın bütününe yapılan haksızlıklarla baş etmek asla mümkün olmayacaktır" diyen Kurtulmuş, bir yılı aşkın süredir Filistinlilerin modern tarihin kaydettiği en acımasız soykırım kampanyasının kurbanı olduklarını söyledi.

"Bu zor şartlarda Lübnan halkıyla güçlü dayanışmamızı ifade ediyorum"

İsrail'in, tüm uluslararası kuralları hiçe sayarak tarifi imkansız suçlar işlemeye devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "İsrail şimdi de bu zulmü, ağır bombardıman ve kara saldırılarıyla Lübnan halkına yöneltmiş durumda. Bu zor şartlarda Lübnan halkıyla güçlü dayanışmamızı ifade ediyorum" dedi.

"Netanyahu, bu savaşı da kaybetmeye mahkum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin, işledikleri korkunç suçlar nedeniyle er ya da geç uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Sapkın bir dini fanatizm duygusuyla hareket eden Netanyahu, bu savaşı da kaybetmeye mahkum. Burada esas soru, nasıl ve ne zaman kaybedeceğidir" dedi.

PAB Genel Kurulu'nda birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Kurtulmuş, "Açıkça ve tüm çıplaklığıyla söylemek durumundayım. İsrail'in gücü; askeri gücünden, küresel finans ve medya ağları üzerindeki hakimiyetinden kaynaklanmıyor. Hatta onları desteklemeye devam eden patronlarından da kaynaklanmıyor. İsrail'in gücü, İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor" dedi.

"Siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve bir bütün olarak hareket etmeliyiz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin gibi ortak çıkarlarımız söz konusu olduğunda siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Omuz omuza durmalı ve safları sıklaştırmalıyız. İSİPAB'ın temel ilkelerinden ve kilit işlevlerinden biri Filistin davasını savunmaktır. Bu davayı sadece PAB'da değil diğer platformlarda da aktif bir şekilde ilerletmeliyiz. Tüm kardeşlerimi, PAB'ın tüm delegasyonlarını, buradaki müzakerelerimizde bu konuya en yüksek önceliği vermeye çağırıyorum. Herkes en geniş mutabakat sağlayabilecek, tüm üyelerin desteğini alabilecek bir karar tasarısını desteklememiz, bizler için zorunluluktur, şarttır. Bu fırsatı adalete, barışa ve Filistin halkının haklarına olan bağlılığımızı pekiştirmek için kullanalım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş, Cenevre'de İSİPAB Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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