Kurumlar Vergisi Beyan Süresi Uzatılması Talebi - Son Dakika
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Kurumlar Vergisi Beyan Süresi Uzatılması Talebi

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, iş yükü nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi süresinin uzatılmasını istedi.

29.04.2025 16:50
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(İSTANBUL) - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, iş yoğunluğu dikkate alındığında kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan'a kadar hazırlanmasının mümkün olmadığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süreyi acilen uzatması gerektiğini kaydetti.

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, kurumlar vergisi beyannameleriyle ilgili  odanın Şişli'deki merkezinde açıklama yaptı. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini 30 Nisan 2025 Çarşamba günü sonuna kadar vermeleri gerektiğini hatırlatan Demirel, "Ancak yaşanan olağanüstü şartlar ve ağırlaşan iş yükü nedeniyle bu tarihe uyulması fiilen mümkün değildir" dedi.

Başkan Demirel, enflasyon düzeltmesinin tüm kurumlar vergisi mükellefleri için zorunlu olmasının iş yükünü artırdığını ifade ederek, ayrıca gelir vergisi beyannameleri, SGK bildirgeleri, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri, KDV beyannameleri yoğun bir beyanname dönemi yaşandığına dikkat çekti. Demirel, Ramazan Bayramı tatilinin idari izinlerle birleştirilmesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili ve 23 Nisan'da İstanbul ve çevresinde meydana gelen deprem ile artçı sarsıntıların iş dünyasını ciddi şekilde etkilediğini de vurguladı.

Demirel, "Tüm bu olağanüstü şartlar dikkate alınarak, kurumlar vergisi beyannameleri için süre uzatımı talep edilmiş; 18 Nisan 2025 tarihinde resmi yazıyla TÜRMOB aracılığıyla Bakanlığa sunulmuştur. Süre uzatımı beklenirken, Bakanlık yaptığı açıklamada süre uzatımı yapılmayacağını duyurmuştur. Bu karar, çalışma şartlarının gerçekleriyle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Devletin finansman ihtiyacının bedeli Mali Müşavirlere ödetilemez"

Başkan Demirel, "Kanunla Bakanlığa verilen 'süre uzatma yetkisi', bu olağanüstü şartlarda kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacaktır? Eğer bu kararın gerekçesi devletin finansman ihtiyacı ise bu bedel gece gündüz çalışan mali müşavirlere mi ödettirilecektir? Bu kabul edilemez. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gerçekler ve kamu vicdanından uzak açıklaması, en doğru bilgiyi üretebilmek için fedakarca meslek mensuplarını derinden sarsmıştır. Bu ağır yükler meslektaşlarımızın hayati risklerini artırmaktadır" diye konuştu.

"İdarenin görevi efektif olarak çalışan bir sistem oluşturmaktır"

Demirel, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanı bugün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, sürelerin bir yıl önceden belli olduğunu, artık elle kayıt yapılmadığını, beyanların dijital olarak çok kolay bir şekilde hazırlandığını ifade etti. Öyle olmasını çok isterdik ama Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi kayıtlar ve beyanlar öyle otomatik olarak yapılmıyor. Muhtemelen ya çok önemli bir bilgi eksiklikleri bulunmakta ya da biz mesleğimizi başka bir yerde yapıyoruz. Bu ifade ve bu bakış açısı meslek mensuplarının yaptığı işin zorluğunu ve önemini en basitinden hafife almak anlamına geliyor. Bunu doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Biz de her beyan döneminde süre uzatımı talep etmek istemiyoruz. Ancak idarenin en temel görevi sade ve efektif olarak çalışan bir beyan sistemi oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, beyannameleri sadeleştirmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Demirel, İSMMMO'nun taleplerini şöyle sıraladı:

"Kurumlar vergisi beyannamelerinin son verilme tarihi makul bir süre uzatılmalıdır. Resmi tatillerin beyan sürelerine otomatik olarak ilave edilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Meslek mensuplarının insani çalışma koşulları içinde hizmet üretmeleri sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurumlar Vergisi Beyan Süresi Uzatılması Talebi - Son Dakika

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