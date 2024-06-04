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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın heyeti ile Didim ve Söke'de ziyaretlerde bulundu. Günel, 2028 yılında iktidar olmak için partisinin ve örgütünün tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Günel ile CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'den oluşan heyet, ilk olarak Didim Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi. CHP heyeti, Didim Belediyesi'nin ardından CHP Didim İlçe Örgütü'nü de ziyaret etti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partililerine hitaben yaptığı konuşmada, Aydın'da 17 ilçenin 13'ünü kazandıklarının altını çizerek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi de dahil 14 belediye CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Bu çok önemli bir başarı. 2019 seçimlerinde de önemli bir başarı elde etmiştik. Bu başarıyı katlayıp artırarak yolumuza devam ettik, edeceğiz" dedi.

Günel de Didim İlçe Örgütü üyeleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, 31 Mart seçimlerinde elde edilen başarı dolayısıyla Başkan Gençay ile CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı'yı tebrik etti. Gençay ise Günel'in seçim öncesinde ve sonrasında kendisine her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

Didim'in ardından Söke'yi ziyaret eden heyet, CHP Söke İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek partililer ile buluştu. Burada yaptığı konuşmada seçimlerde elde edilen başarının birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını belirten Günel, şöyle konuştu:

"Bugün Didim ve Söke'de olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadım. Ben Söke'yi ve Didim'i Kuşadası'ndan hiç ayırmadım. Türkiye'deki hiçbir CHP örgütünü diğerinden ayırmadım. CHP olarak tek bir hedefimiz var. O da 2028 yılında yapılacak seçimlerde ulusal iktidarı tekrar alıp, demokrasiyi Türkiye'de yeniden tesis etmek. Nasıl ki 2024 yerel seçimlerinde tüm Türkiye'yi kırmızıya boyadıysak, 2028 seçimlerinde tüm ülkemizi yine kırmızıya boyayacağız."

CHP Aydın heyeti son olarak Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa İberya Arıkan'ı tebrik etti.