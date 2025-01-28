Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Rekor Yatırımları ve CHP İktidar Hedefini Açıkladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Rekor Yatırımları ve CHP İktidar Hedefini Açıkladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı konuşmada kentine toplam 4 milyar TL yatırım yaptıklarını vurguladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hedefinden bahsetti. Toplantıda, CHP Aydın İl Başkanı ve milletvekilleri de partinin durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

28.01.2025 12:38  Güncelleme: 13:41
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Örgüt Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Günel, "Bugüne kadar kentimize 4 milyar 11 milyon 676 bin 559 lirayla rekor yatırım yaptık. Biz hiçbir çaresizliğin arkasına sığınmadık, para yok demedik, yetki alanımızda değil demedik. Mazeret değil hizmet ürettik ve bu kente milyarlarca lira yatırım yaptık" dedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Örgüt Toplantısı, Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, ilçe yönetim ve danışma kurulu üyeleri ile belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın yönetiminde gerçekleşen toplantıda, CHP Genel Merkezi tarafından yaşama geçirilecek olan "CHP Mobil" uygulaması hakkında sunum yapıldı.

"Yapılanlar bizleri asla yıldıramayacak"

Toplantının açılışında konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, parti programı yenileme gündemi ile gerçekleşen danışma kurulu toplantısının ardından geçen süreci değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Genişletilmiş Örgüt Toplantımızın partimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP Aydın İl Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı toplantıda yaptığı konuşmada son dönemde iktidar tarafından CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına karşı uygulanan baskı ve hukuksuzluklara dikkat çekti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmalarının siyasi gerekçelere dayandığını belirten Saatçı, "Yapılanlar bizleri asla yıldıramayacak" diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "İlk genel seçimde CHP olarak iktidara geleceğiz. Hakkın, hukukun,  adaletin ve özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İktidar yolculuğumuzu zaferle taçlandıracağız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, "Kazananlar vazgeçmeyenlerdir" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hedefine çok yakın olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, "Bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hedefinden, Cumhuriyet'i koruma ve kollama hedefinden, o bir çift mavi gözün gösterdiği aydınlık yolda yürümekten vazgeçtiğini hiç görmedim ve göreceğimi de düşünmüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimize 'ama'sız, 'fakat'sız sahip çıkacağız. Genel Başkanımızı, milletvekillerimizi ve örgütümüzü tartıştırmayacağız. Büyük ailemize sahip çıkacağız ve bu büyük ailemiz ile beraber iktidar yolculuğumuzu zaferle taçlandıracağız" diye konuştu.

"Mazeret değil hizmet ürettik"

Kuşadası Belediyesi olarak kent genelinde yürütülen hizmet ve projeler ile ilgili olarak bir sunum gerçekleştiren Başkan Ömer Günel, ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen 6 yıla yaklaşan hizmet dönemi boyunca Kuşadası'na toplam 4 milyar 11 milyon 676 bin 559 TL yatırım yapıldığını kaydetti. "Tüm bunları sizlerle birlikte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diyen Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hiçbir çaresizliğin arkasına sığınmadık, para yok demedik, yetki alanımızda değil demedik. Mazeret değil hizmet ürettik ve bu kente milyarlarca lira yatırım yaptık. Mucize mi arıyorsunuz? İşte mucize burada! Vitesi ilk dönem altıya takmıştık. Şimdi yediye yükselteceğiz. İlk hizmet dönemimizdeki gibi aynı heyecanla çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Rekor Yatırımları ve CHP İktidar Hedefini Açıkladı - Son Dakika

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