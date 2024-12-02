Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılına Veda Etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılına Veda Etti

Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılına Veda Etti

Kuşadası Belediye Meclisi, 2024 yılının son toplantısını gerçekleştirerek, Halk Ada Market'in büyütülmesi ve yerel kadın üreticilerin desteklenmesine dair önemli kararlar aldı. Başkan Ömer Günel, ARYA A.Ş.'nin mali durumunun iyileştiğini vurguladı ve kooperatif ürünlerinin tanıtımına yönelik projeleri açıkladı.

02.12.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi, 2024 yılının son toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Halk Ada Market'i büyütmeyi planlıyoruz. Böylece hem hemşehrilerimize hem de dışarıdan gelen misafirlerimize kendi kooperatiflerimizde üretilen ürünleri ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi, 2024 yılının son toplantısını yaptı. Toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin iştiraklerinden ARYA A.Ş.'nin mali tablosuyla ilgili bilgi istenmesi üzerine Belediye Başkanı Ömer Günel bir konuşma yaptı. ARYA'nın Kuşadası Belediyesi'ne ait şirketler içerisinde yüz akı olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "ARYA biz göreve geldikten sonra restoran ve kafe işletmeciliği konusunda gerçekten uzmanlaştı. Restoranlarımızda Adalı Kart'a yüzde 30 indirim yapmamıza rağmen şirketin en ufak bir personel borcu yok. Tüm bunları promosyonlardan karşılıyoruz. Geçmiş dönemlerde ARYA'ya dünyalar kadar promosyon verilmesine rağmen hiçbirini bütçede göremezdiniz. Bugün ARYA'nın bütçesini inceleyin milyonlarca lira para bütçeye promosyon olarak giriyor. Bunların hepsi kamu yararına olan faaliyetler" diye konuştu.

Yılın son meclis toplantısında 'Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili rapor da okunarak oylamaya sunuldu. Raporda, yerel ve kadın üreticileri desteklemek için kurulan 'Tarımsal Kalkınma ve Kadın Emeği Kooperatifi'nin Halk Ada Market'e ürün temin etmeye devam edeceği ifade edildi. İlçenin Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Halk Ada Market'i büyütmeyi planlıyoruz. Böylece hem hemşehrilerimize hem de dışarıdan gelen misafirlerimize kendi kooperatiflerimizde üretilen ürünleri ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Belediye Meclisi Aralık ayı Olağan Toplantısı'nda, belediye şirketlerinden olan 'Medya Ada Reklam Pazarlama Ticaret A.Ş' isimli şirketin de adı tüzel kişiliği korunarak 'Ada Suları Denizcilik Turizm Ticaret A.Ş' olarak değiştirildi. Kuşadası Belediyesi, şirket aracılığıyla denizcilik alanında ilgilendiren konularda su ürünleri kooperatifleriyle iş birliği protokolü imzalayacak.

Toplantıda İmar Komisyonu'ndan istifa eden İYİ Partili Meclis Üyesi Hasan Göçmen'in yerine CHP'li Meclis Üyeleri Seyfi Seyhan Suvari, Fahrettin Çiçek ve Emre Fazlılar'ın önergesiyle oy çokluğuyla İYİ Parti'den Alper Örter seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılına Veda Etti - Son Dakika

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