Kuşadası'nda 3 kruvaziyerden inen 5 bin 400 turist Efes ve Meryem Ana'yı gezdi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 3 kruvaziyerden inen 5 bin 400 turist Efes ve Meryem Ana'yı gezdi

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Kuşadası\'nda 3 kruvaziyerden inen 5 bin 400 turist Efes ve Meryem Ana\'yı gezdi
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Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde 3 kruvaziyer yanaştı; gemilerden çoğu ABD'li 5 bin 400 turist indi. Turistlerin bir kısmı ilçe merkezinde alışveriş yaparken bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, kruvaziyerler ve balıkçı tekneleri dronla görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kruvaziyerler ile balıkçı tekneleri, dronla görüntülendi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na, sabah saatlerinde Malta bayraklı 'Celebrity Eclipse' ve 'Celestyal Discovery' ile Palau bayraklı 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerler yanaştı. Gemilerden çoğu ABD'li olan toplam 5 bin 400 turist indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti.

Öte yandan, kruvaziyerler ile Kuşadası kıyılarına demirleyen balıkçı tekneleri ise dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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