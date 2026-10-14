Kuşadası\'nda 3 kruvaziyerden inen 5 bin 400 turist Efes ve Meryem Ana\'yı gezdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kruvaziyerler ile balıkçı tekneleri, dronla görüntülendi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na, sabah saatlerinde Malta bayraklı 'Celebrity Eclipse' ve 'Celestyal Discovery' ile Palau bayraklı 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerler yanaştı. Gemilerden çoğu ABD'li olan toplam 5 bin 400 turist indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti.

Öte yandan, kruvaziyerler ile Kuşadası kıyılarına demirleyen balıkçı tekneleri ise dronla görüntülendi.