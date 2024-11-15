Kuşadası\'nda Çevre Denetimleri Sıklaştırıldı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik geçen ay başlattığı uygulama kapsamında ilçenin farklı noktalarında denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde, kurallara uymayanlara Zabıta Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi, ekim ayında yapılan meclis toplantısında, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, ambalaj ve evsel atık atarak çevrenin kirlenmesine neden olan işletmeler ve şahıslara yönelik bazı caydırıcı tedbirler aldı. İlçe genelinde esnaf ve vatandaşlara tedbirlerle ilgili bilgilendirici el broşürleri dağıtılıp, çeşitli yayınlar yapıldı. Zabıta ekipleri de uygulamanın başlamasının ardından denetimlerini arttırdı.

Denetimlerin son adresi, kentin turistik çarşıları ile kahvehane, kafe ve lokantaların yoğun olarak bulunduğu bölgeler oldu. Denetimlerde, zabıta, cadde ve sokaklara sigara izmariti atan ve çöp konteynerlerinin dışına çöplerini bırakan kişileri tespit edip, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi gereğince 303 lira ile 106 bin 515 lira arasında değişen idari para cezası uyguladı.