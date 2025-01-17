Kuşadası\'nda Kaçak Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen ve kayıp olarak aranan kaçak göçmen sayısı 4'e yükseldi. Ekipler, kayıp göçmenleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.32'de Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halinde fiber karinalı lastik bot olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenlere 'dur' ihtarında bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ihtarına uymayan lastik bottaki kaçak göçmenler, kaçmaya çalıştı. Bu sırada lastik botta bulunan kaçak göçmenlerden bazıları, denize düştü. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik gemisi ve 3 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi. 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, botta bulunan 31 kişi karaya çıkartıldı. Aralarında yaralı olan 1 kaçak göçmen ile kurtarılan göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Denize düşen ve kayıp olarak aranan kaçak göçmen sayısı 4'e yükselirken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.