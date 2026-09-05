Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yıkımı sırasında 5 katlı bina çöktü, can kaybı yok - Son Dakika
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Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yıkımı sırasında 5 katlı bina çöktü, can kaybı yok

Kuşadası\'nda kentsel dönüşüm yıkımı sırasında 5 katlı bina çöktü, can kaybı yok
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle yükselen toz bulutu çevreye yayılırken, can kaybı ve yaralanan olmadı; olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı binanın yıkılması için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında, beton kesme makasıyla yapılan darbenin ardından bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte yükselen toz geniş bir alana yayılırken, çevredekiler panik yaşadı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yıkımı sırasında 5 katlı bina çöktü, can kaybı yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yıkımı sırasında 5 katlı bina çöktü, can kaybı yok - Son Dakika
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