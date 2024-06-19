Kuşadası'nda Kurban Bayramı'nda 1645 ton evsel atık toplandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kurban Bayramı'nda 1645 ton evsel atık toplandı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda 1645 ton evsel atık ve 120 ton ambalaj atığı topladı.

19.06.2024 12:50
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda tatile gelen yerli ve yabancı turistlerle nüfusu 1 milyonu aşan ilçede, 9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde 1645 ton evsel atık ile 120 ton ambalaj atığı topladı.

Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, turist akınına uğradı. Denizli, İzmir ve Manisa olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinden ve yurt dışından gelen gurbetçilerle kentin nüfusu 1 milyonu aştı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sorunsuz bir bayram yaşanması için 210 personeliyle 7/24 esasına göre kesintisiz çalıştı. Güzelçamlı Milli Park bölgesinden başlayarak Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahalleyi köşe bucak temizleyen ekipler tarafından ilk 5 günde 1645 ton evsel atık ve 120 ton ambalaj atığı toplandı. Ekipler ayrıca caddeleri, sokakları, çocuk parklarını ve çöp konteynerlerini de yıkayarak hijyenik hale getirdi. Bayram süresince karasinek, sivrisinek ve sağlığa zararlı haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştirildi. 9 günlük tatil sonrasında toplamda 3 bin tonun üzerinde evsel atık toplanacağı tahmin ediliyor.

Kuşadası Belediyesi'nin, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini en iyi şekilde misafir edebilmek için seferber olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Başta Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz 24 saat sahada görev yaptı. Acil Müdahale ekiplerimiz de vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlere anında müdahale ediyor. Kentimize gelen konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık, ağırlamaya da devam ediyoruz. Bayram tatilinin başladığı ilk günden bugüne kadar kentimizin her noktasını aynı özeni göstererek temizledik. Tatillerini geçirmek için Kuşadası'nı seçen tüm ziyaretçilerimize ve görevlerini başarıyla yerine getiren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı ile başlayan turizm sezonunun da tüm esnafımıza bereketli günler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kurban Bayramı'nda 1645 ton evsel atık toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kurban Bayramı'nda 1645 ton evsel atık toplandı - Son Dakika
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